Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

В мае 2024 года Кабмин одобрил выделение 1,5 млрд грн на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС. После этого оператор этих станций ПАО "Центрэнерго" начало активное проведение тендеров на восстановительные работы и закупку соответствующей продукции. Внимание УНН привлекло то, что в более чем двух десятках тендеров победила одна и та же компания - ООО "Джи Эс Групп Девелопмент".

Общее количество тендеров больше, а договоры по их результатам подписаны не только с указанной компанией. Однако, такое количество контрактов с одним и тем же победителем не могло не привлечь внимание.

Змиевская ТЭС

Только для проведения разного рода ремонтных и восстановительных работ, а также поставки продукции для Змиевской ТЭС с ООО "Джи Эс Групп Девелопмент" было заключено 9 договоров.

Первые договоры были заключены еще до упомянутого выше решения Кабмина. Так в марте 2024 года было подписано соглашение на закупку услуг по ремонту и техническому обслуживанию техники, а именно ремонт грузоподъемного мостового крана на сумму более 18,6 млн грн. Договор был заключен в марте 2024 года, в августе были внесены изменения, в которых указывалось, что срок выполнения работ продлен до 1 ноября 2024 года. Хотя, вероятно, работы должны были быть закончены еще летом.

Уже в апреле было заключено соглашение на сумму 2,79 млн грн также на проведение ремонта и обслуживания техники. На этот раз речь идет о ремонте двух шаровых барабанных мельниц, служащих для размола угля на ТЭС.

После объявления правительства о выделении средств компания одержала победу еще в 7 тендерах. В июле она одержала победу в тендере на капитальный ремонт газоходов и сборных коробов ок. №1, №2, с ремонтом теплоизоляции и антикоррозийной защиты. Сумма, на которую планируется закупить эти услуги, составляет 44,9 млн грн.

А в сентябре и октябре были заключены два соглашения на выполнение мероприятий по устройству укрытия и восстановлению строительных конструкций Главного корпуса, а именно на демонтаж разрушенных строительных и металлических конструкций здания Главного корпуса. Общая стоимость этих работ по договорам превышает 32 млн грн.

Интересно, что ООО "Джи Эс Групп Девелопмент" не только предоставляет ремонтные услуги, но и поставляет оборудование и химические смеси. В мае компания подписала соглашение на 130 тыс. грн в рамках которого должна поставить на Змиевскую ТЭС 350 нефтесорбирующих рукавов, произведенных, кстати, не ранее 2024 года. В том же месяце "Джи Эс Групп Девелопмент" заключила договор на поставку 500 кг Сорбента-М на сумму чуть более 132 тысяч грн.

Но самым масштабным тендерами, в которых одержала победу "Джи Эс групп Девелопмент", стали две закупки услуг по аварийно-восстановительным работам (капитальный ремонт) здания главного корпуса Змиевской ТЭС. Оба договора были заключены в октябре. Предмет закупок был разделен на два лота, вероятно, ввиду технических особенностей проведения работ. Общая сумма заключенных договоров здесь превысила 266 млн грн.

Общая сумма заключенных контрактов между "Джи Эс групп Девелопмент" и Змиевской ТЭС превышает 365 млн грн.

Трипольская ТЭС

"Джи Эс групп Девелопмент" становилась победителем в 15 тендерах, которые касались ремонтных работ или поставки товаров на Трипольскую ТЭС. Однако, сейчас по итогам этих тендеров, ТОВка получила 11 контрактов на общую сумму более 318 млн грн.

В августе ООО "Джи Эс Груп Девелопмент" заключило два соглашения, которые были направлены на проведение аварийно-восстановительных работ зданий и сооружений, а также изоляцию станционных трубопроводов ТЭС. Общая сумма этих услуг составила более 30,6 млн грн. работы должны быть выполнены до конца января 2025 года.

В июле 2024 года заключили соглашение на более 1,8 млн грн на осуществление услуг по обследованию главного корпуса турбинного отделения. Уже в августе компания подписала еще одно соглашение об аварийно-восстановительных работах энергоблока станции №1 (услуги по ремонту и техническому обслуживанию техники). Сумма составила 28,7 млн грн, а оказать услугу компания должна до февраля 2025 года. Кроме того, было заключено еще одно соглашение на сумму уже более 14,2 млн грн также на ремонт и техническое обслуживание техники, а именно ремонт поверхностей нагрева и обмуровки, поскольку энергоблок станции №2 вынужденно работает на природном газе.

Также в сентябре "Джи Эс Групп Девелопмент" заключило соглашение о предоставлении услуг по текущему ремонту трансформатора на Трипольской ТЭС, она предусматривает сумму в 11,8 млн, а услуги должны быть предоставлены до конца октября 2024 года.

Как мы уже отмечалось ранее, компания ООО "Джи Эс Груп Девелопмент" не только предоставляет услуги, но и осуществляет поставку товаров. Например, в июне 2024 года они заключили договор о закупке плит, листов, лент и фольги, которые связаны с конструкционными материалами. Они необходимы для выполнения аварийно-восстановительных работ по ремонту оборудования блока станции №2.

Также для обеспечения надлежащих условий труда персонала ТЭС, 30 сентября подписали контракт о закупке изделий для ванной комнаты и кухни. Речь идет о различных лейках для душа, шлангах, смесителях и многом другом. ООО "Джи Эс Груп Девелопмент" одержало победу в тендере с предложением суммы в размере 56 тыс. Кроме того, компания должна поставить на Трипольскую ТЭС провод на сумму более 269 тыс. грн и цемент на сумму чуть более 17 тыс. грн.

Но даже общая сумма упомянутых выше заключенных соглашений не идет в сравнение с суммой, которую заказчик готов заплатить за выполнение работ с разработкой проектной документации за государственные средства по объекту: "Капитальный ремонт. Аварийно-восстановительные работы здания Главного корпуса Трипольской ТЭС". Ожидаемая сумма тендера - более 230 млн грн. И в этом тендере тоже победила "Джи Эс Групп Девелопмент" - работы должны быть выполнены до 31 декабря 2025 года.

Еще один тендер по ремонту котлоагрегата ст.№4 Трипольской ТЭС в части использования непроектного топлива (уголь марок Г, ДГ) был объявлен непосредственно "Центрэнерго". И здесь упомянутая компания тоже стала победителем - сумма сделки 31,8 млн грн.

Компания ООО "Джи Эс Групп Девелопмент"

Компания ранее носила название ООО "СПЕЦ КА" и была создана в августе 2017 года. Вероятно, в 2020 году название изменили на уже нам известное "Джи Эс Групп Девелопмент". Сейчас руководителем, учредителем и конечным бенефициаром компании является Игорь Иванович Чаплинский, зарегистрированный в Каменском, Днепропетровской области. Ранее, вероятно, он был соучредителем ООО НВИКП "Инно-Днепр", которая, согласно открытым источникам, занимается продажей отходов и лома, восстановлением отсортированных отходов, оптовой торговлей металлами и рудами.

Кроме того, человек с аналогичным ФИО подавал в период 2020 - 21гг. декларации как заместитель директора КП Каменского горсовета "Транспорт" и директор по МТП, маркетингу, транспорту и тендерным закупкам и сбыту продукции ГП "Волыньуголь" Министерства энергетики.

В 17-21 гг. компания "Джи Эс Групп Девелопмент" победила в 5 тендерах. Самой крупной победой в этот период стала закупка услуг на реконструкцию канализационного коллектора в Киевской области - сумма сделки превышала 12 млн грн. Кроме того, компания выигрывала тендеры на проведение предварительных инженерных изысканий при возведении дошкольного учебного заведения на Киевщине, а также был тендер, который касался корректировки проектно-сметной документации и предоставления услуг по сопровождению прохождения экспертизы проектной документации.

Компания официально имеет довольно широкий спектр видов деятельности - 94 позиции. Конечно, среди всех видов деятельности есть и те, которые непосредственно пересекаются с услугами, которые предприятие будет предоставлять двум ТЭС. Однако, вызывает удивление, что компания также занимается изданием компьютерных игр, предоставлением услуг перевода, деятельностью информационных агентств и много чем еще. Это может свидетельствовать о том, что деятельность компании имеет признаки фиктивности. То есть таким образом "Джи Эс групп Девелопмент" может пытаться прикрыть свою недобросовестную деятельность.

Также важным моментом является большое количество подразделений CPV (*код, который предоставляет классификацию товарам или услугам при государственных закупках) по которым компания участвует в тендерных закупках. Кроме того, компанию последние годы признавали победителем не более пяти заказчиков, а точнее за 2024 год ее признавали победителем только "Центрэнерго" и структурные подразделения - Змиевская и Трипольская ТЭС. Иными словами, так может формироваться имитация конкуренции. Это может свидетельствовать о том, что компания была создана лицами, которые связаны с заказчиками, и поставляет им практически все товары, которые они закупают. Также это может свидетельствовать об отсутствии у "Джи Эс Групп Девелопмент" необходимого оборудования, техники и специалистов для выполнения работ и, соответственно, услуги будут предоставлять другие субъекты хозяйствования.

Не менее интересным является местонахождение юридического лица, по адресу которого зарегистрировано 42 юридических лица. Можно предположить, что речь идет о бизнес центре, однако, проверив адрес, мы узнали, что это жилой дом.

"Хороший теплый дом", - читаем отзыв на одном из сайтов недвижимости.

Всего, согласно подсчетам системы анализа закупок Clarity Project, по состоянию на момент подготовки материала, компания заключила с "Центрэнерго", Змиевской и Трипольской ТЭС 21 договор на общую сумму более 722 млн грн.

Следует добавить, что часть контрактов и обоснований для проведения закупок будет обнародована только через 90 дней со дня прекращения или отмены правового режима военного положения в Украине в соответствии с пунктом 13 Постановления 1178 Кабинета министров (применяется при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для/по строительству, ремонту и других инженерно-технических мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора критической инфраструктуры).