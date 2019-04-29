Фінський пілот став тріумфатором Гран-Прі "Формули-1" в Баку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На трасі в Баку завершився 4-й етап чемпіонату світу з автоперегонів "Формула-1" переможцем якого виявився фін Валттері Боттас, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Боттас на фініші був кращим за свого партнера по стайні "Мерседес" Хемілтона на 1,524 с. Трійку призерів замкнув німець Феттель із "Феррарі" +11,739 с. На четвертому і п'ятому місцях фінішували Макс Ферстаппен ("Ред Булл") і Шарль Леклер ("Феррарі").
Примітно, що це шоста перемога Боттаса в кар'єрі.
Примітно, що після чотирьох етапів на перше місце в загальному заліку піднявся Боттас, який набрав 87 очок. У Хемілтона - 86 очок. На третій сходинці Феттель - 52 очка.
Додамо також, п'ятий етап автоперегонів "Формула-1" - Гран-прі Іспанії відбудеться 10-12 травня.