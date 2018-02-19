Фінляндія заявила про готовність відправити миротворців на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Фінляндія готова брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі, якщо буде прийнято відповідне рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yle.
Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нійністе, спілкуючись з журналістами на Мюнхенській конференції з безпеки.
Він зазначив, що конфлікт в Україні – велика проблема для Європи, і якщо Фінляндія може якось допомогти її вирішити, вона готова це робити.
Як повідомляв УНН, білоруські миротворці готові стати між конфліктуючими сторонами в Україні при домовленості між Петром Порошенко і Володимиром Путіним. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам після голосування на виборах до місцевих Рад депутатів.