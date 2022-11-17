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Фінляндія витратить 143 мільйони доларів на паркан на кордоні з росією

Фінляндія витратить 143 мільйони доларів на паркан на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 290229 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Уряд Фінляндії в четвер запропонував витратити 139 мільйонів євро (143,4 мільйона доларів) на будівництво огорож вздовж частини кордону країни з росією, виконавши обіцянку після лютневого вторгнення Москви в Україну. Про це УНН пише з посиланням на The Local.

Деталі

Покритий лісом кордон у нинішньому вигляді захищений переважно легкими дерев'яними парканами, призначеними для запобігання бродяжництва худоби.

Прикордонна служба країни заявила, що зрештою має намір побудувати від 130 до 260 км загороджень, що покривають 10-20% загальної довжини, зосередивши увагу насамперед на пунктах перетину кордону та прилеглих районах на південному сході Фінляндії.

Доповнення

Гельсінкі все більше турбує перспектива використання Москвою організованої масової міграції як форми гібридної війни, у чому минулого року звинуватила білорусь Польща та прибалтійські держави – Латвія та Литва.

Минулого місяця прикордонна служба Фінляндії запропонувала побудувати паркан заввишки кілька метрів, увінчаний колючим дротом і оснащений камерами спостереження та датчиками.

Паркан захистить райони, визначені як такі, що становлять потенційний ризик великомасштабної міграції з росії, в основному на південному сході Фінляндії, де більша частина трафіку перетинає кордон, а також навколо прикордонних станцій на півночі країни.

За оцінками прикордонників, реалізація проекту триватиме до чотирьох років і може коштувати кількасот мільйонів євро.

Остаточне затвердження основного етапу може бути відкладено до квітня, коли у Фінляндії мають відбутися парламентські вибори.

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