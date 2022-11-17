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Финляндия потратит 143 миллиона долларов на забор на границе с россией

Финляндия потратит 143 миллиона долларов на забор на границе с россией

Киев • УНН

 • 290226 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правительство Финляндии в четверг предложило потратить 139 миллионов евро (143,4 миллиона долларов) на строительство заборов вдоль части границы страны с россией, выполнив обещание после февральского вторжения Москвы в Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Local.

Детали

Покрытая лесом граница в нынешнем виде защищена преимущественно легкими деревянными заборами, предназначенными для предотвращения бродяжничества скота.

Пограничная служба страны заявила, что в конце концов намерена построить от 130 до 260 км ограждений, покрывающих 10-20% общей протяженности, сосредоточив внимание прежде всего на пунктах пересечения границы и прилегающих районах на юго-востоке Финляндии.

Дополнение

Хельсинки все больше беспокоит перспектива использования Москвой организованной массовой миграции как формы гибридной войны, в чем в прошлом году обвинила беларусь Польша и прибалтийские государства – Латвия и Литва.

В прошлом месяце пограничная служба Финляндии предложила построить забор высотой в несколько метров, увенчанный колючей проволокой и оснащенный камерами наблюдения и датчиками.

Забор защитит районы, определенные как представляющие потенциальный риск крупномасштабной миграции из россии, в основном на юго-востоке Финляндии, где большая часть трафика пересекает границу, а также вокруг пограничных станций на севере страны.

По оценкам пограничников, реализация проекта продлится до четырех лет и может стоить несколько миллионов евро.

Окончательное утверждение основного этапа может быть отложено до апреля, когда в Финляндии должны пройти парламентские выборы.

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