Фінляндія підрахувала вартість зустрічі Трампа і Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Вартість організації зустрічі президента США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна в Гельсінкі перевищила 4 мільйони євро. Поки це попередня оцінка, а підсумкова сума буде названа восени, повідомляє УНН з посиланням на Yle.
Більшу частину підсумкової суми - близько 2,7 мільйона євро - оплатить МВС Фінляндії. З цих грошей 2 мільйони витрачено на посилену роботу столичної поліції в країні, інше - на роботу центральної кримінальної поліції, поліції безпеки і прикордонної служби. Оборонним силам за допомогу в охороні міністерство переведе 400 тисяч євро, однак в цих розрахунках поки не врахована вартість використання винищувачів і військових вертольотів, а також кораблів військово-морського флоту.
Другий за величиною рахунок - близько 1-1,15 мільйона євро - виставлений міністерству закордонних справ Фінляндії. Найбільша частина цих грошей витрачена на оренду палацу "Фінляндії" під прес-центр і організацію його роботи: охорону, забезпечення журналістів харчуванням і технічне оснащення.
Так, 10 тисяч євро коштувала сауна і роздача фінської полуниці і гороху акредитованим журналістам.
"МЗС також сплатив частину аеропортових зборів і компенсував витрати на пересування президентів. Це коштувало 150 тисяч євро", - розповідає начальник прес-служби міністерства Веса Хяккінен.
Ще майже 250 тисяч євро заплатить канцелярія фінського президента. Ці гроші пішли на розміщення делегації американського президента в готелі Hilton Kalastajatorppa і самого Дональда Трампа в сусідньому гостьовому будинку, що належить державі, за забезпечення каналів зв'язку, організацію харчування і підготовку приміщень для переговорів.
Найдешевше зустріч Трампа і Путіна обійшлася адміністрації Гельсінкі. Місто витратило на ці цілі приблизно 200 тисяч євро.
Нагадаємо, 16 липня в Гельсінкі пройшла перша повноформатна зустріч Путіна і Трампа. Лідери розмовляли тет-а-тет трохи більше двох годин, потім до них приєдналися члени делегацій. Президенти обговорили питання двосторонніх і міжнародних відносин.