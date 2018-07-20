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Фінляндія підрахувала вартість зустрічі Трампа і Путіна

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Вартість організації зустрічі президента США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна в Гельсінкі перевищила 4 мільйони євро. Поки це попередня оцінка, а підсумкова сума буде названа восени, повідомляє УНН з посиланням на Yle.

Більшу частину підсумкової суми - близько 2,7 мільйона євро - оплатить МВС Фінляндії. З цих грошей 2 мільйони витрачено на посилену роботу столичної поліції в країні, інше - на роботу центральної кримінальної поліції, поліції безпеки і прикордонної служби. Оборонним силам за допомогу в охороні міністерство переведе 400 тисяч євро, однак в цих розрахунках поки не врахована вартість використання винищувачів і військових вертольотів, а також кораблів військово-морського флоту.

Другий за величиною рахунок - близько 1-1,15 мільйона євро - виставлений міністерству закордонних справ Фінляндії. Найбільша частина цих грошей витрачена на оренду палацу "Фінляндії" під прес-центр і організацію його роботи: охорону, забезпечення журналістів харчуванням і технічне оснащення.

Так, 10 тисяч євро коштувала сауна і роздача фінської полуниці і гороху акредитованим журналістам.

"МЗС також сплатив частину аеропортових зборів і компенсував витрати на пересування президентів. Це коштувало 150 тисяч євро", - розповідає начальник прес-служби міністерства Веса Хяккінен.

Ще майже 250 тисяч євро заплатить канцелярія фінського президента. Ці гроші пішли на розміщення делегації американського президента в готелі Hilton Kalastajatorppa і самого Дональда Трампа в сусідньому гостьовому будинку, що належить державі, за забезпечення каналів зв'язку, організацію харчування і підготовку приміщень для переговорів.

Найдешевше зустріч Трампа і Путіна обійшлася адміністрації Гельсінкі. Місто витратило на ці цілі приблизно 200 тисяч євро.

Нагадаємо, 16 липня в Гельсінкі пройшла перша повноформатна зустріч Путіна і Трампа. Лідери розмовляли тет-а-тет трохи більше двох годин, потім до них приєдналися члени делегацій. Президенти обговорили питання двосторонніх і міжнародних відносин.

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