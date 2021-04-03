Фінальний матч за Кубок України з баскетболу перенесено

Цитата

“У зв’язку зі встановленням з 3 квітня 2021 року на території міста Запоріжжя червоного рівня епідеміологічної небезпеки та запровадження відповідних карантинних обмежень Федерацією баскетболу України прийняте рішення щодо повернення фіналу Кубку України з баскетболу сезону 2020/2021рр. до міста Києва”, — йдеться у зверненні ФБУ.

Деталі

Фінальна гра відбудеться 4-го квітня 2021 року о 17:00 у Палаці Спорту “Венето”. У матчі за трофей зіграють столичний “Будівельник” та “Черкаські Мавпи”.

Що передувало цьому

Київський клуб у півфінальному раунді переміг “Миколаїв”, а черкасці пройшли БК “Запоріжжя”.