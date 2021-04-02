Визначилися фіналісти Кубку України з баскетболу

Деталі

У стартовій зустрічі 1/2 фіналу "Черкаські Мавпи" перемогли "Запоріжжя" – 79:67. Найкращими у складі переможців стали Янг – 17 очок, по 14 у Райта і Камерона. Сизов із "Запоріжжя" набрав 19 балів.

"Миколаїв" та "Будівельник" зіграли у другому півфіналі Кубка України та визначали ім'я суперника "Черкаських Мавп" у фінальному поєдинку.

Столичний клуб з першої чверті захопив лідерство та нарощував його – 82:71. Відзначимо 17 очок від Буртта і по 10 у Брайса Джонсона, Дево та Джефферсона.

Доповнення

Фінал пройде 4-го квітня у Запоріжжі.