Определились финалисты Кубка Украины по баскетболу

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52012 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72624 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110039 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145584 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195942 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193609 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279923 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328145 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157892 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143172 просмотра

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Определились финалисты Кубка Украины по баскетболу

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Двумя полуфинальном поединке продолжился розыгрыш Кубка Украины по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

В стартовой встрече 1/2 финала “Черкасские Обезьяны” победили “Запорожье” — 79:67. Лучшими в составе победителей стали Янг — 17 очков, по 14 у Райта и Камерона. Сизов из “Запорожья” набрал 19 баллов.

“Николаев” и “Будивельник” сыграли во втором полуфинале Кубка Украины и определяли имя соперника “Черкасских обезьян” в финальном поединке.

Столичный клуб с первой четверти захватил лидерство и наращивал его — 82:71. Отметим 17 очков от Буртт и по 10 в Брайса Джонсона, Дево и Джефферсона.

Дополнение

Финал пройдет 4 апреля в Запорожье.

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