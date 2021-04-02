Определились финалисты Кубка Украины по баскетболу

Детали

В стартовой встрече 1/2 финала “Черкасские Обезьяны” победили “Запорожье” — 79:67. Лучшими в составе победителей стали Янг — 17 очков, по 14 у Райта и Камерона. Сизов из “Запорожья” набрал 19 баллов.

“Николаев” и “Будивельник” сыграли во втором полуфинале Кубка Украины и определяли имя соперника “Черкасских обезьян” в финальном поединке.

Столичный клуб с первой четверти захватил лидерство и наращивал его — 82:71. Отметим 17 очков от Буртт и по 10 в Брайса Джонсона, Дево и Джефферсона.

Дополнение

Финал пройдет 4 апреля в Запорожье.