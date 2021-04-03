Финальный матч за Кубок Украины по баскетболу перенесен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Решающий поединок за Кубок Украины по баскетболу состоится в Киеве вместо Запорожье, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
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“В связи с установлением с 3 апреля 2021 года на территории города Запорожье красного уровня эпидемиологической опасности и внедрение соответствующих карантинных ограничений Федерацией баскетбола Украины принято решение о возврате финала Кубка Украины по баскетболу сезона 2020/2021рр. в город Киев”, — говорится в обращении ФБУ.
Детали
Финальная игра состоится 4-го апреля 2021 года в 17:00 во Дворце Спорта “Венето”. В матче за трофей сыграют столичный “Будивельник” и “Черкасские Обезьяны”.
Что предшествовало этому
Киевский клуб в полуфинальном раунде победил “Николаев”, а Черкасс прошли БК “Запорожье”.