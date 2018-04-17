Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії перенесли через травму Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) отримав пошкодження ліктя, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) і сторінку спортсмена у Facebook.
“Дорогі друзі, здрастуйте. Хочу сказати, що в своєму тренувальному таборі я отримав травму руки, і бій 11 травня не відбудеться. Команду Гассіева прошу вибачення за незручності. Це спорт — так буває. Фанатам спасибі за підтримку, трохи почекайте. Світ любить сильних”, — сказав Усик.
Зазначимо, що Усика перевіряла незалежна медична комісія.
Примітно, що нова дата і місце проведення бою стануть відомі незабаром.
Додамо також, раніше Усик та росіянин Гассієв мали зустрітися 11-го травня.