Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії перенесли через травму Усика

“Дорогі друзі, здрастуйте. Хочу сказати, що в своєму тренувальному таборі я отримав травму руки, і бій 11 травня не відбудеться. Команду Гассіева прошу вибачення за незручності. Це спорт — так буває. Фанатам спасибі за підтримку, трохи почекайте. Світ любить сильних”, — сказав Усик.

Зазначимо, що Усика перевіряла незалежна медична комісія.

Примітно, що нова дата і місце проведення бою стануть відомі незабаром.

Додамо також, раніше Усик та росіянин Гассієв мали зустрітися 11-го травня.