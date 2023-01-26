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Фільми на слух. MEGOGO запускає аудіоверсії кінострічок

Київ • УНН

 • 1780315 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Відтепер медіасервіс MEGOGO готуватиме новий вид контенту – фільми на слух. Це аудіодоріжки кінострічок, доповнені описами дій, які відбуваються на екрані. Таким чином можна слухати фільми без візуального супроводу. Формат є унікальним на ринку і серед медіасервісів представлений лише на MEGOGO.

Фільми на слух. MEGOGO запускає аудіоверсії кінострічок

Наразі на платформі вже доступно 5 фільмів на слух: «Друзі назавжди», «Почни спочатку», «Мослі», «Збірка промінців надії» та «Мавританець». Список стрічок поповнюватиметься.

Послухати аудіофільми можна навіть за умови нестабільного інтернет-зʼєднання, адже вони не потребують такої швидкості інтернету, як кіно у високій якості. Також це актуальний продукт для українців на час відключень електроенергії – всі фільми на слух можна завантажити на смартфон і слухати в режимі офлайн.

«Як це часто буває, на створення нового формату нас надихнули користувачі сервісу. Один із передплатників, що має прекрасний зір, подякував соціальній ініціативі «Дивись як чутно» за можливість слухати фільми за кермом. Так ми зрозуміли, що контент може бути цікавий ширшій аудиторії – у новому форматі слухати кіно зручно в дорозі, під час прогулянки чи занять спортом», – коментує Валерія Толочина, маркетинг-директорка MEGOGO.

Всі стрічки знаходяться в розділі «Аудіо» в окремому підрозділі, а також доступні у пошуку за запитом «фільми на слух». Нагадаємо, що розділ «Аудіо» доступний в додатку MEGOGO на смартфонах на базі iOS та Android, а також в автомобілях із аудіосистемою Android Auto та Apple CarPlay.
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Про компанію

MEGOGO — міжнародний медіасервіс, заснований у 2011 році в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі.

Медіатека MEGOGO налічує десятки тисяч одиниць контенту: телеканали з інтерактивними функціями; фільми, серіали, мультфільми та ігри; освітній та блогерський контент; аудіокниги, подкасти та радіо. Також медіасервіс ексклюзивно транслює спортивні події: Лігу Чемпіонів, Лігу Європи та Лігу Конференцій УЄФА, топові національні футбольні чемпіонати, бокс від K2 і Top Rank та багато інших, організовуючи виробництво згідно з вимогами правовласників.

MEGOGO доступний на Smart TV, мобільних пристроях, ПК, ігрових приставках та медіаплеєрах. На сервісі можна переглянути відео у HDR та 4K якості, з аудіодоріжками різними мовами. Особливу увагу MEGOGO приділяє usability (зручності та логічності у користуванні) та персоніфікованій системі рекомендацій для користувачів. Також медіасервіс озвучує контент українською мовою на власній студії MEGOGO Voice, готує аудіодескрипцію та переклад жестовою мовою в рамках соціальної ініціативи «Дивись як чутно».

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