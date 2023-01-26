Фильмы на слух. MEGOGO запускает аудиоверсии кинолент

Сейчас на платформе уже доступно 5 фильмов на слух: «Друзья навсегда», «Начни сначала», «Мосли», «Сборник лучиков надежды» и «Мавританец». Список лент будет пополняться.

Послушать аудиофильмы можно даже при условии нестабильного интернет-соединения, ведь они не требуют такой скорости интернета, как кино в высоком качестве. Также это актуальный продукт для украинцев на время отключений электроэнергии – все фильмы на слух можно скачать на смартфон и слушать в режиме офлайн.

«Как это часто бывает, на создание нового формата нас вдохновили пользователи сервиса. Один из подписчиков, имеющий прекрасное зрение, поблагодарил социальную инициативу «Смотри как слышно» за возможность слушать фильмы за рулем. Так мы поняли, что контент может быть интересен более широкой аудитории – в новом формате слушать кино удобно в дороге, во время прогулки или занятий спортом», – комментирует Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO.

Все ленты находятся в разделе «Аудио» в отдельном подразделе, а также доступны в поиске по запросу «фильмы на слух». Напомним, что раздел «Аудио» доступен в приложении MEGOGO на смартфонах на базе iOS и Android, а также в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Apple CarPlay.

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О компании

MEGOGO — международный медиасервис, основанный в 2011 году в Киеве. Является лидером среди OTT-платформ в Украине, работает в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, а также значительная часть каталога доступна во всем мире.

Медиатека MEGOGO насчитывает десятки тысяч единиц контента: телеканалы с интерактивными функциями; фильмы, сериалы, мультфильмы и игры; образовательный и блогерский контент; аудиокниги, подкасты и радио. Также медиасервис эксклюзивно транслирует спортивные события: Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций УЕФА, топовые национальные футбольные чемпионаты, бокс от K2 и Top Rank и многие другие, организовывая производство согласно требованиям правообладателей.

MEGOGO доступен на Smart TV, мобильных устройствах, ПК, игровых приставках и медиаплеерах. На сервисе можно посмотреть видео в HDR и 4K качестве, с аудиодорожками на разных языках. Особое внимание MEGOGO уделяет usability (удобству и логичности в пользовании) и персонифицированной системе рекомендаций для пользователей. Также медиасервис озвучивает контент на украинском языке на собственной студии MEGOGO Voice, готовит аудиодескрипцию и перевод на жестовый язык в рамках социальной инициативы «Смотри как слышно».