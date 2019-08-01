Фільм про корабель "Черкаси" позмагається за перемогу на Warsaw Film Festival
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Українсько-польський фільм Tymur Yashchenko “U-311: Черкаси”, створений львівською кінокомпанією “МКК фільм сервіс” за підтримки Держкіно, змагатиметься за перемогу в головній конкурсній програмі 35-го Варшавського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомляє прес-служба Держкіно України, передає УНН.
Повідомляється, що саме на кінофесивалі і відбудеться міжнародна прем’єра фільму.
“Надзвичайно приємно, що цьогоріч Україна знову буде гідно представлена на Варшавському міжнародному кінофестивалі. Торік у різних програмах участь у цьому фестивалі взяли чотири українські картини, створені за підтримки Держкіно, а одна повернулася з Ґран-прі у своїй програмі. Тож бажаю творцям „U-311: Черкаси“ такого ж успіху”, — зауважив Голова Держкіно Пилип Іллєнко.
Відзначимо, що стрічка розповідає про реальні події, що відбулися навесні 2014 року під час анексії Криму. У центрі сюжету — команда мінного тральщика “Черкаси”, останнього українського корабля, який тримав оборону і не погодився перейти на бік ворога, опустивши український прапор.
Warsaw Film Festival — кінофестиваль класу “А”. Цьогорічний, 35-ий Варшавський міжнародний кінофестиваль пройде з 11 по 20 жовтня.
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