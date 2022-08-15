Філіппіни ведуть переговори про купівлю американських гелікоптерів після відмови від угоди з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Філіппіни сподіваються купити гелікоптери Chinook у Сполучених Штатах після відмови від угоди з росією на суму 12,7 млрд песо (227,35 млн доларів США), щоб уникнути санкцій, заявив у понеділок посол Маніли у Вашингтоні. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
Деталі
У червні, за кілька днів до закінчення шестирічного президентського терміну Родріго Дутерте, Філіппіни скасували угоду на купівлю 16 російських військово-транспортних вертольотів Мі-17 через побоювання санкцій, пов'язаних із вторгненням росії в Україну.
«Скасування цього контракту викликане, головним чином, війною в Україні. Хоча очікується, що в наш бік буде запроваджено санкції з боку Сполучених Штатів та західних країн, очевидно, що продовження та виконання цього контракту не в наших інтересах», — заявив посол Хосе Мануель Ромуальдес.
Ромуальдес сказав, що Chinook замінять існуюче обладнання, яке використовується для пересування військ та забезпечення готовності до стихійних лих у країні.
Сполучені Штати готові укласти угоду на суму, яку Філіппіни мали витратити на російські вертольоти, зауважив Ромуальдес, додавши, що угода з Вашингтоном, ймовірно, включатиме технічне обслуговування, ремонт та запчастини.
За словами Ромуальдеса, крім військових угод, Філіппіни за нового президента Фердинанда Маркоса-молодшого також хочуть розширення економічних обмінів зі Сполученими Штатами, у тому числі в галузі виробництва, цифрової інфраструктури та екологічно чистої енергії, включаючи модульну ядерну енергетику.
Додамо
Філіппіни знаходяться на завершальній стадії п'ятирічної модернізації своєї застарілої військової техніки вартістю 300 мільярдів песо, включаючи військові кораблі часів Другої світової війни та гелікоптери, які використовували Сполучені Штати під час війни у В'єтнамі.