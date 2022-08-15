Филиппины ведут переговоры о покупке американских вертолетов после отказа от соглашения с россией

Детали

В июне, за несколько дней до истечения шестилетнего президентского срока Родриго Дутерте, Филиппины отменили соглашение на покупку 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений санкций, связанных с вторжением россии в Украину.

«Отмена этого контракта вызвана главным образом войной в Украине. Хотя ожидается, что в нашу сторону будут введены санкции со стороны Соединенных Штатов и западных стран, очевидно, что продление и исполнение этого контракта не в наших интересах», — заявил посол Хосе Мануэль Ромуальдес.

Ромуальдес сказал, что Chinook заменят существующее оборудование, которое используется для передвижения войск и обеспечения готовности к стихийным бедствиям в стране.

Соединенные Штаты готовы заключить сделку на сумму, которую Филиппины должны были потратить за российские вертолеты, заметил Ромуальдес, добавив, что сделка с Вашингтоном, вероятно, будет включать в себя техническое обслуживание, ремонт и запчасти.

По словам Ромуальдеса, кроме военных соглашений, Филиппины при новом президенте Фердинанда Маркосе-младшем также хотят расширения экономических обменов с Соединенными Штатами, в том числе в области производства, цифровой инфраструктуры и экологически чистой энергии, включая модульную ядерную энергетику.

Добавим

Филиппины находятся на завершающей стадии пятилетней модернизации своей устаревшей военной техники стоимостью 300 миллиардов песо, включая военные корабли времен Второй мировой войны и вертолеты, которые использовали Соединенные Штаты во время войны во Вьетнаме.