Фігуранта справи Ноздровської допитали з використанням поліграфа
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Доставленого в поліцію чоловіка у справі загиблої юристки Ірини Ноздровської допитали з використанням поліграфа. Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Дмитро Ценов, передає УНН.
"Що стосується хлопця, якого доставили до відділку – його допитали з використанням поліграфа також", - розповів Д.Ценов.
Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено труп зниклої напередодні юристки Ірини Ноздровської. Оголене тіло жінки виявили близько полудня.
Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона "виграла апеляцію" в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінська - за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду Дмитро Россошанський.