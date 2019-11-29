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Одного з фігурантів в процесі про імпічмент Трампа звинуватили в сексуальних домаганнях

Одного з фігурантів в процесі про імпічмент Трампа звинуватили в сексуальних домаганнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Три жінки звинуватили в сексуальних домаганнях посла США в Європейському союзі Гордона Сондланда — одного з ключових свідків розслідування про можливий імпічмент президента Дональда Трампа. Їх заяви опубліковані журналом Portland Monthly і виданням ProPublica, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Ніколь Вогель, Джана Соліс і Наталі Септ заявили, що в різний час з 2003 по 2008 рік — ще до свого призначення на пост посла в ЄС — Сондланд під час ділових зустрічей або після дозволяв собі небажані поцілунки і дотики. Крім того, одна з них стверджує, що Сондланд оголився перед нею. За словами жінок, після отримання відмови він мстився їм, створюючи проблеми професійного характеру.

Сондланд категорично відкидає всі звинувачення. За його словами, заяви жінок про нібито сексуальні домагання з його боку були сфабриковані з політичними цілями.

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Звинувачення на адресу Сондланда були опубліковані через тиждень після його виступу в Конгресі на слуханнях в рамках розслідування про можливий імпічмент президента Дональда Трампа. У центрі розслідування — заморозка військової допомоги Україні влітку цього року та інші епізоди, які демократи розцінюють як тиск на Київ з метою почати розслідування проти Байдена — можливого кандидата в президенти від демократів і політичного опонента Трампа.

На слуханнях Сондланд заявив, що був переконаний в тому, що Трамп домагається від України розслідування, яке може нашкодити Байдену. Він стверджує, що саме цього домагався адвокат Трампа Руді Джуліані. У той же час він не зміг підтвердити, що Трамп прямо говорив з ним про це. Сам президент стверджує, що сказав Сондланду: “Я нічого не хочу від України”.

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