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Фігурант справи про знищення "Радіопередавального центру" зібрався в парламент

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Напередодні виборів до парламенту Національна поліція України закрила гучне кримінальне провадження за фактом знищення державного "Радіопередавального центру" в Броварах і привласненні землі. Тепер фігуранти "на волі", а деякі з них навіть зібралися брати участь у парламентських виборах, повідомляє УНН.

Фігурант справи про знищення "Радіопередавального центру" зібрався в парламент

Кримінальне провадження за фактом знищення державного оборонного майна розслідувалася п'ять років. Слідство велося відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ст. 191 (привласнення чужого майна) і ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняв, що затримані правоохоронцями злочинці за півроку до російського вторгнення до Криму і на Донбас, незважаючи на існуюче мобілізаційне завдання на передачу радіосигналу в особливий період часу, незаконно знищили працююче обладнання ДП "Радіопередавальний центр", за допомогою якого радіосигналом покривалося 95% відсотків території України, в тому числі окуповані території.

Але як повідомляють ЗМІ, у 2019 році його закрили через відсутність доказів провини підозрюваних і неможливість отримання таких.

Серед підозрюваних значився і наближений до скандального бізнесмена Віктора Поліщука Анатолій Гунько. Поліщук, нагадаємо, був звинувачений прокуратурою у доведенні до банкрутства банку "Михайлівський" і виведення коштів.

При цьому, як стверджують ЗМІ, саме у банку "Михайлівський" було взято кредит під заставу присвоєної землі ДП "Радіопередавальний центр" обсягом 260 млн грн.

У 2018 році прокурори вимагали для Гунька запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, аргументуючи наявністю у нього "корупційних зв'язків з правоохоронними органами".

Пройшов всього рік, і Гунько дійсно опинився "на волі". Позбувшись від кримінального переслідування, Анатолій Гунько вирішив балотуватися до парламенту.

За даними джерел УНН, Гунько буде балотуватися по 209-му округу в Ніжині Чернігівської області, під прапором партії "Батьківщина".

Раніше, напередодні президентських виборів, Гунько організовував в Ніжині зустріч Юлії Тимошенко з місцевими студентами.

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