Фігурант справи про знищення "Радіопередавального центру" зібрався в парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Напередодні виборів до парламенту Національна поліція України закрила гучне кримінальне провадження за фактом знищення державного "Радіопередавального центру" в Броварах і привласненні землі. Тепер фігуранти "на волі", а деякі з них навіть зібралися брати участь у парламентських виборах, повідомляє УНН.
Кримінальне провадження за фактом знищення державного оборонного майна розслідувалася п'ять років. Слідство велося відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ст. 191 (привласнення чужого майна) і ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевняв, що затримані правоохоронцями злочинці за півроку до російського вторгнення до Криму і на Донбас, незважаючи на існуюче мобілізаційне завдання на передачу радіосигналу в особливий період часу, незаконно знищили працююче обладнання ДП "Радіопередавальний центр", за допомогою якого радіосигналом покривалося 95% відсотків території України, в тому числі окуповані території.
Але як повідомляють ЗМІ, у 2019 році його закрили через відсутність доказів провини підозрюваних і неможливість отримання таких.
Серед підозрюваних значився і наближений до скандального бізнесмена Віктора Поліщука Анатолій Гунько. Поліщук, нагадаємо, був звинувачений прокуратурою у доведенні до банкрутства банку "Михайлівський" і виведення коштів.
При цьому, як стверджують ЗМІ, саме у банку "Михайлівський" було взято кредит під заставу присвоєної землі ДП "Радіопередавальний центр" обсягом 260 млн грн.
У 2018 році прокурори вимагали для Гунька запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, аргументуючи наявністю у нього "корупційних зв'язків з правоохоронними органами".
Пройшов всього рік, і Гунько дійсно опинився "на волі". Позбувшись від кримінального переслідування, Анатолій Гунько вирішив балотуватися до парламенту.
За даними джерел УНН, Гунько буде балотуватися по 209-му округу в Ніжині Чернігівської області, під прапором партії "Батьківщина".
Раніше, напередодні президентських виборів, Гунько організовував в Ніжині зустріч Юлії Тимошенко з місцевими студентами.