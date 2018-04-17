ФІФА почала розслідування щодо расистських вигуків на матчі в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) почала розслідування щодо Російського футбольного союзу у зв'язку з расистськими вигуками під час матчу Росія-Франція, який проходив в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє DW, передає УНН.
“Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) почала розслідування щодо РФС у зв’язку з передбачуваними расистськими вигуками під час товариського матчу Росія — Франція, який відбувся 27 березня”, — сказано в повідомленні.
Під час гри на стадіоні в Санкт-Петербурзі Усман Дембеле, Поль Погба і інші темношкірі французькі гравці піддалися образам з боку деяких російських уболівальників.
“Расизму немає місця на футбольному полі”, — заявила міністр спорту Франції Лора Флессель.
Разом з тим офіцер РФС з боротьби з дискримінацією в футболі Олексій Смертін повідомив, що союз проведе власне розслідування інциденту.
Як повідомляв УНН, УЄФА відкрив справу за прапор “ДНР” на стадіоні ФК “Рома”.