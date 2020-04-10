ФІБА заявила про річний перенос Євробаскету-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Виконком Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) вніс суттєві зміни в міжнародний календар змагань через пандемію коронавірусу та зміну термінів проведення Олімпіади-2020, інформує УНН з посиланням на сайт ФІБА.
Виконавчий комітет ФІБА провів відеоконференцію для проведення позачергової наради, присвяченої впливу нинішньої пандемії COVID-19 на календар ФІБА.
Після ретельного аналізу можливих сценаріїв і виконання рекомендацій регіональних бюро та Комісії з конкуренції Виконавчий комітет ФІБА вніс такі зміни в календар (чоловічі турніри):
Олімпійські відбіркові турніри ФІБА будуть проводитися в період з 22 червня по 4 липня 2021 року (точні дати очікують схвалення МОК).
Євробаскет-2021 і FIBA AmeriCup 2021 перенесені на період з 1 по 18 вересня 2022 року.
Відзначимо, що фінальну частину Євробаскету прийматимуть чотири країни – Італія, Німеччина, Чехія та Грузія.