ФІБА заявила про річний перенос Євробаскету-2021

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Виконком Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) вніс суттєві зміни в міжнародний календар змагань через пандемію коронавірусу та зміну термінів проведення Олімпіади-2020, інформує УНН з посиланням на сайт ФІБА.

Виконавчий комітет ФІБА провів відеоконференцію для проведення позачергової наради, присвяченої впливу нинішньої пандемії COVID-19 на календар ФІБА.

Після ретельного аналізу можливих сценаріїв і виконання рекомендацій регіональних бюро та Комісії з конкуренції Виконавчий комітет ФІБА вніс такі зміни в календар (чоловічі турніри):

Олімпійські відбіркові турніри ФІБА будуть проводитися в період з 22 червня по 4 липня 2021 року (точні дати очікують схвалення МОК).

Євробаскет-2021 і FIBA AmeriCup 2021 перенесені на період з 1 по 18 вересня 2022 року.

Відзначимо, що фінальну частину Євробаскету прийматимуть чотири країни – Італія, Німеччина, Чехія та Грузія.

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