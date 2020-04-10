ФИБА заявила о годовом переносе Евробаскета-2021

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 15463 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 56692 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 68255 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100519 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105152 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130443 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130150 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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ФИБА заявила о годовом переносе Евробаскета-2021

ФИБА заявила о годовом переносе Евробаскета-2021

Киев  •  УНН

 • 11796 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) внес существенные изменения в международный календарь соревнований из-за пандемии коронавируса и изменение сроков проведения Олимпиады-2020, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИБА.

Исполнительный комитет ФИБА провел видеоконференцию для проведения внеочередной совещания, посвященного влияния нынешней пандемии COVID-19 на календарь ФИБА.

После тщательного анализа возможных сценариев и выполнения рекомендаций региональных бюро и Комиссии по конкуренции Исполнительный комитет ФИБА внес такие изменения в календарь (мужские турниры):

Олимпийские отборочные турниры ФИБА будут проводиться в период с 22 июня по 4 июля 2021 года (точные даты ожидают одобрения МОК).

Евробаскет-2021 и FIBA AmeriCup 2021 перенесены на период с 1 по 18 сентября 2022 года.

Отметим, что финальную часть Евробаскета будут принимать четыре страны - Италия, Германия, Чехия и Грузия.

Украинские Национальные Новости

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