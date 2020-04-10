ФИБА заявила о годовом переносе Евробаскета-2021
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) внес существенные изменения в международный календарь соревнований из-за пандемии коронавируса и изменение сроков проведения Олимпиады-2020, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИБА.
Исполнительный комитет ФИБА провел видеоконференцию для проведения внеочередной совещания, посвященного влияния нынешней пандемии COVID-19 на календарь ФИБА.
После тщательного анализа возможных сценариев и выполнения рекомендаций региональных бюро и Комиссии по конкуренции Исполнительный комитет ФИБА внес такие изменения в календарь (мужские турниры):
Олимпийские отборочные турниры ФИБА будут проводиться в период с 22 июня по 4 июля 2021 года (точные даты ожидают одобрения МОК).
Евробаскет-2021 и FIBA AmeriCup 2021 перенесены на период с 1 по 18 сентября 2022 года.
Отметим, что финальную часть Евробаскета будут принимать четыре страны - Италия, Германия, Чехия и Грузия.