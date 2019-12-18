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Fiat Chrysler та Peugeot досягли обов'язкової угоди про злиття на 50 млрд доларів

Fiat Chrysler та Peugeot досягли обов'язкової угоди про злиття на 50 млрд доларів

Київ • УНН

 • 10853 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Fiat Chrysler та Peugeot PSA досягли обов'язкової угоди щодо злиття приблизно на 50 мільярдів доларів, що дозволить, як вважають сторони, змінити світову автомобільну індустрію. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

"Другий та третій за величиною автовиробники Європи, які ще не визначилися з назвою своєї нової компанії, оголосили попередні плани шість тижнів тому щодо діяльності в рамках 50-50% загальних акцій... Коли буде укладена остаточна угода, французький концерн PSA та італійсько-американський Fiat Chrysler Automobiles тепер розпочнуть роботу над тим, як досягти мети скорочення витрат на 3,7 мільярда євро (4,1 мільярда доларів) щороку без закриття заводів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, подібне буде важко зробити, з огляду на сильний профспілковий рух як у Франції, так і в Італії, які зосереджують свою увагу на збереженні робочих місць.

"У заяві в середу фірми зазначили, що очікують, що угода завершиться протягом наступних 12 - 15 місяців. Вони сказали, що придумають назву нової компанії протягом найближчих місяців", - зазначають у Reuters.

Також підкреслюється, що угода спрямована на те, щоб допомогти обом компаніям впоратися із сповільненням попиту на авто та витратами на виробництво більш екологічних автомобілів для дотримання більш жорстких норм щодо викидів.

Компанії ще не мають чіткого пояснення, як вони планують вирішувати потенційну надмірну потужність, і на яких платформах для автомобілів зосереджуватимуться, лише деталізуючи, що більшість обсягів виробництва будуть зосереджені на двох платформах.

"На цьому етапі нічого не вирішено. Ми оцінювали, які є можливості", - заявив журналістам генеральний директор PSA Карлос Таварес, який очолить об'єднану організацію як генеральний директор.

Нагадаємо, наприкінці жовтня цього року автогіганти Fiat-Chrysler та Peugeot-Citroën-Opel погодилися на злиття компаній.

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