Fiat Chrysler и Peugeot достигли обязательного соглашения о слиянии на 50 млрд долларов

"Второй и третий по величине автопроизводители Европы, которые еще не определились с названием своей новой компании, объявили о предварительных планах шесть недель назад о деятельности в рамках 50-50% общих акций... Когда будет заключено окончательное соглашение, французский концерн PSA и итало-американский Fiat Chrysler Automobiles теперь начнут работу над тем, как достичь цели сокращения расходов на 3,7 миллиарда евро (4,1 миллиарда долларов) ежегодно без закрытия заводов", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, подобное будет трудно сделать, учитывая сильное профсоюзное движение как во Франции, так и в Италии, которые сосредоточивают свое внимание на сохранении рабочих мест.

"В заявлении в среду фирмы отметили об ожиданиях, что сделка завершится в течение следующих 12 - 15 месяцев. Они сказали, что придумают название новой компании в течение ближайших месяцев", - отмечают в Reuters.

Также подчеркивается, что соглашение направлено на то, чтобы помочь обеим компаниям справиться с замедлением спроса на авто и затратами на производство более экологичных автомобилей для соблюдения более жестких норм по выбросам.

Компании еще не имеют четкого объяснения, как они планируют решать потенциальную чрезмерную мощность, и на каких платформах для автомобилей будут сосредоточены, лишь детализируя, что большинство объемов производства будут сосредоточены на двух платформах.

"На данном этапе ничего не решено. Мы оценивали, какие есть возможности", - заявил журналистам генеральный директор PSA Карлос Таварес, который возглавит объединенную организацию как генеральный директор.

Напомним, в конце октября этого года автогиганты Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroën-Opel согласились на слияние компаний.