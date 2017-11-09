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ФГВФО заробив на кожному вкладнику банку “Михайлівський” до 500 доларів

ФГВФО заробив на кожному вкладнику банку “Михайлівський” до 500 доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Фонд гарантування вкладів фізосіб заробляє на відтермінуванні виплат вкладникам банку “Михайлівський”. Про це у коментарі УНН повідомив юрист Дян Бялік.

“При затримці виплат гарантованого відшкодування майнова шкода завдається, зокрема, така: інфляційні збитки від знецінення коштів, курсові збитки (для валютних вкладників), упущена вигода (неотримані вчасно кошти мали приносити вкладнику депозитний чи інший дохід).

Окрім того, немайнова (моральна) шкода полягає в тих стражданнях, які відчуває вкладник весь час невизначеності в питанні чи отримає він свої кошти взагалі, на тлі повідомлень, що іншим вкладникам вже йдуть виплати. Значна частина вкладників встигли навіть померти, так і не дочекавшись відшкодування від Фонду”, — сказав Д.Бялік.

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При цьому ФГВФО жодної відповідальності за такі порушення прав людей не несе. У випадку банку “Михайлівський”, затримки гарантованих виплат були дуже масовими і довгими, уточнив він.

“Не менше 16 тисяч вкладників “Михайлівського” отримали відшкодування за вкладами із затримками півроку і більше. Також слід звернути увагу на те, що навіть і формальна виплата по “Михайлівському" розпочалась лише після прийняття рішення про ліквідацію, хоча за законом виплати за договорами поточних рахунків повинні були здійснюватись ще під час дії тимчасової адміністрації, а саме не пізніше 20 робочих днів з дня введення тимчасової адміністрації до "Михайлівського", яка увійшла о 18 годині 09 хв 23 травня 2016 року.

Отже, початок виплат за поточними рахунками мав бути розпочатий не пізніше 21 червня 2016 року, але фактично розпочався лише 15 липня 2016 року, після закінчення тимчасової адміністрації.

Приблизно половина усіх вкладників-фізосіб цього банку отримали свої вклади значно пізніше, десь наприкінці 2016 року, деякі навіть у 2017, а певна частина (близько 3900) не отримали й досі”, — розповів Д.Бялік.

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Юрист зауважив, що якби вкладники банку “Михайлівський” отримали гарантовані державою виплати (200 тисяч грн) відразу ж після визнання банку неплатоспроможним, то за тогочасним курсом вони б отримали 7 тисяч 988 доларів. За нинішнім курсом ця сума вже еквівалентна 7 тисячам 462 доларам. Тобто різниця становить близько 500 доларів.

“Близько 500 доларів це для тих, в кого було в еквіваленті 200 тис і більше, але це тільки курсові збитки, а є ще й інфляційні, і вони застосовуються до всіх вкладників, як валютних так і гривневих, бо з моменту введення валютні вклади конвертуються в гривню і починають знецінюватись”, — додав юрист.

Усі ці операції ФГВФО провертає завдяки власному розпорядчому документу — Порядок № 826. Саме він дозволяє працівникам Фонду затягувати процес перевірки договорів клієнтів банку, що ліквідується, і як наслідок, затримувати виплати. Окружний адміністративний суд міста Києва вже визнав цей порядок незаконним, однак рішення суду, на даний момент ще не набрало законної сили, резюмував юрист.

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Нагадаємо, проти уповноважених осіб ФГВФО — ліквідаторів банку “Михайлівський” відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства.

Вони підозрюються у незаконному зборі коштів з боржників банку.

“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з поступкою права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”.

В результаті цих дій ТОВ “Фінансова компанія „Фагор“, а також введеним в оману фізичними особами (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.

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