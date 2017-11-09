ФГВФЛ заработал на каждом вкладчике банка "Михайловский" до 500 долларов

"При задержке выплат гарантированного возмещения имущественный вред наносится, в частности, такой: инфляционные убытки от обесценения средств, курсовые убытки (для валютных вкладчиков), упущенная выгода (неполученные вовремя средства, которые должны приносить вкладчику депозитный или иной доход).

Кроме того, неимущественный (моральный) вред заключается в тех страданиях, которые испытывает вкладчик все время неопределенности в вопросе получит ли он свои средства вообще, на фоне сообщений, что другим вкладчикам уже идут выплаты. Значительная часть вкладчиков успели даже умереть, так и не дождавшись возмещения от Фонда", - сказал Д.Бялик.

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При этом ФГВФЛ ответственности за такие нарушения прав людей не несет. В случае банка "Михайловский", задержки гарантированных выплат были очень массовыми и длинными, уточнил он.

"Не менее 16 тысяч вкладчиков "Михайловского" получили возмещения по вкладам с задержками полгода и больше. Также следует обратить внимание на то, что даже формальная выплата по "Михайловскому" началась только после принятия решения о ликвидации, хотя по закону выплаты по договорам текущих счетов должны были осуществляться еще во время действия временной администрации, а именно не позднее 20 рабочих дней с дня введения временной администрации в "Михайловском", которая вошла в 18 часов 09 мин 23 мая 2016.

Итак, выплат по текущим счетам должны были начать не позднее 21 июня 2016, но фактически они начались только 15 июля 2016 года, после окончания временной администрации.

Примерно половина всех вкладчиков-физлиц этого банка получили свои вклады значитеьно позже, примерно в конце 2016 года, некоторые даже в 2017, а определенная часть (около 3900) не получили до сих пор ", - рассказал Д.Бялик.

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Юрист отметил, что если бы вкладчики банка "Михайловский" получили гарантированные государством выплаты (200 тысяч грн) сразу же после признания банка неплатежеспособным, то по тогдашнему курсу они бы получили 7 тысяч 988 долларов. По нынешнему курсу эта сумма эквивалентна 7 тысячам 462 долларам. То есть разница составляет около 500 долларов.

"Около 500 долларов это для тех, у кого было в эквиваленте 200 тысяч и более, но это только курсовые убытки, а есть еще и инфляционные, и они применяются ко всем вкладчикам, как валютным так и гривневым, потому что с момента введения валютные вклады конвертируются в гривну и начинают обесцениваться", - добавил юрист.

Все эти операции ФГВФЛ проворачивает благодаря своему распорядительному документу - Порядок №826. Именно он позволяет работникам Фонда затягивать процесс проверки договоров клиентов ликвидируемого банка, и как следствие, задерживать выплаты. Окружной административный суд города Киева уже признал этот порядок незаконным, однако решение суда, на данный момент еще не вступило в законную силу, резюмировал юрист.

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Напомним, против уполномоченных лиц ФГВФЛ - ликвидаторов банка "Михайловский" открыто уголовное производство по факту мошенничества.

Они подозреваются в незаконном сборе средств с должников банка.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО" Банк Михайловский "во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания" Фагор".

В результате этих действий ООО "Финансовой компани" Фагор", а также введенным в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствах) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.