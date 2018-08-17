ФФУ дозволить "стоячі" сектори на українських стадіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На матчах чемпіонату України можуть з'явитися сектори без індивідуальних сидінь. Таке рішення прийняли Федерація футболу України разом з керівництвом УПЛ. Про це повідомив директор "Карпат" з розвитку інфраструктури Олег Солдатенко на сторінці у Facebook, передає УНН.
Наявність таких місць для фанатів буде залежати від клубів, оскільки саме вони вирішуватимуть, чи потрібні такі місця на стадіоні і як багато.
"Хороша новина для активних футбольних уболівальників України. Вчора на нараді у ФФУ була досягнута принципова домовленість як з представниками федерації, так і керівництвом УПЛ про те, що нарешті офіційно дозволять стоячі фан-сектори/сектори без індивідуальних сидінь на стадіонах України.
- кількість таких місць не повинна перевищувати 5% від загальної кількості місць на певному стадіоні;
- ця норма поширюється лише на внутрішні змагання (чемпіонат і кубок країни);
- кожен клуб/стадіон сам вирішує, чи потрібні такі місця і в якій кількості;
- такі сектори повинні бути оснащені "хвилерізами" у достатній кількості для забезпечення безпеки перебування там", - написав Солдатенко.
Нагадаємо, раніше президент ФФУ Андрій Павелко розповів, як йдуть справи з впровадженням системи VAR на матчах УПЛ.