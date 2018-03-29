Фейгін закликав Путіна обміняти українського журналіста Сущенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Адвокат Марк Фейгін закликав Президента РФ Володимира Путіна обміняти українського журналіста Романа Сущенко на громадянина Росії, що перебуває під слідством в Україні. Відповідний відкритий лист на ім’я російського президента адвокат розмістив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.
Так, за словами адвоката, справа щодо Р.Сущенко є політичною, а судовий процес та все, що його супроводжує “є результатом нинішніх відносин двох країн”.
“Можливий обмін Сущенко на кого-то з громадян РФ, притягнутих до кримінальної відповідальності в Україні став би дійсно своєчасним виходом, що демонструє прихильність вищого керівництва Росії до вирішення проблеми українських політв’язнів. Багато цього чекають, як в Україні, так і в самій Росії”, — написав М.Фейгін.
Нагадаємо, Роман Сущенко, який незаконно утримується в Російській Федерації, на попередніх слуханнях у московському суді не визнав свою провину в повному обсязі. Сущенко звинувачується Росією в шпигунстві.