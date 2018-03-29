Фейгин призвал Путина обменять украинского журналиста Сущенко

Так, по словам адвоката, дело в отношении Р.Сущенко является политическим, а судебный процесс и все, что его сопровождает "является результатом нынешних отношений двух стран".

"Возможный обмен Сущенко на кого-то из граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности в Украине, стал бы действительно своевременным выходом, который демонстрирует приверженность высшего руководства России к решению проблемы украинских политзаключенных. Многие этого ждут, как в Украине, так и в самой России", - написал М.Фейгин.

Напомним, Роман Сущенко, который незаконно содержится в Российской Федерации, на предварительных слушаниях в московском суде не признал свою вину в полном объеме. Сущенко обвиняется Россией в шпионаже.