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Фейгин призвал Путина обменять украинского журналиста Сущенко

Фейгин призвал Путина обменять украинского журналиста Сущенко

Киев  •  УНН

 • 9486 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Адвокат Марк Фейгин призвал Президента РФ Владимира Путина обменять украинского журналиста Романа Сущенко на гражданина России, который находится под следствием в Украине. Соответствующее открытое письмо на имя российского президента адвокат разместил на своей странице в сети Facebook, передает УНН.

Так, по словам адвоката, дело в отношении Р.Сущенко является политическим, а судебный процесс и все, что его сопровождает "является результатом нынешних отношений двух стран".

"Возможный обмен Сущенко на кого-то из граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности в Украине, стал бы действительно своевременным выходом, который демонстрирует приверженность высшего руководства России к решению проблемы украинских политзаключенных. Многие этого ждут, как в Украине, так и в самой России", - написал М.Фейгин.

Напомним, Роман Сущенко, который незаконно содержится в Российской Федерации, на предварительных слушаниях в московском суде не признал свою вину в полном объеме. Сущенко обвиняется Россией в шпионаже.

Украинские Национальные Новости

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