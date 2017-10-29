Фермери: вина з ЄС стане менше, а ціни на нього зростуть

В останній раз настільки істотний виробничий спад вина спостерігався в 1957 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український бренд "Коктебель" представив оновлену винну лінійку

"На дозріванні виноградної ягоди несприятливо позначилися екстремальні заморозки і аномальна спека. Найбільше від негоди постраждали виноградники Італії, Іспанії та Франції, де виноградарі недорахувалися 26%, 20% і 18% врожаю відповідно. Єдиною державою Європейського союзу, якій вдалося уникнути проблем, пов'язаних з кліматичними змінами, стала Португалія. Більше того, місцевим виноградарям навіть вдалося збільшити виробництво на 10%", - відзначили експерти.

Фермери вважають, що наслідки неврожаю знайдуть своє відображення в збільшенні вартості вина, однак, навіть при таких умовах, відшкодувати всі завдані збитки не вдасться.

Як повідомляв УНН, вітчизняне вино, вартістю до 100 грн, не поступається якісному імпортному.

Додамо, що експерти перевірили вина українського виробництва на вміст діоксиду сірки. Перевищення допустимої норми було зафіксовано в напоях таких брендів, як: Chardonnay від Cotnar (25 замість 20 мг/дм3) і Аліготе 2016 від "Виноробного господарства князя Трубецького".

При цьому, якісними виявилися зразки продукції наступних виробників: Shabo, Inkerman, Oreanda, Коктебель, Villa Krim, Bolgrad, Чизай, Коблево.