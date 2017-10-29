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Фермери: вина з ЄС стане менше, а ціни на нього зростуть

Фермери: вина з ЄС стане менше, а ціни на нього зростуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Більшість ключових виноробних регіонів планети через кліматичні зміни виробили в цьому році набагато менше вина, ніж зазвичай. В результаті європейський винний ринок отримає набагато менше винної продукції, що в кінцевому рахунку може позначитися на її вартості. До такого висновку дыйшли фахівці Європейської асоціації фермерів і сільгоспкооперативів Copa-Cogeca, передає УНН.

В останній раз настільки істотний виробничий спад вина спостерігався в 1957 році.

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"На дозріванні виноградної ягоди несприятливо позначилися екстремальні заморозки і аномальна спека. Найбільше від негоди постраждали виноградники Італії, Іспанії та Франції, де виноградарі недорахувалися 26%, 20% і 18% врожаю відповідно. Єдиною державою Європейського союзу, якій вдалося уникнути проблем, пов'язаних з кліматичними змінами, стала Португалія. Більше того, місцевим виноградарям навіть вдалося збільшити виробництво на 10%", - відзначили експерти.

Фермери вважають, що наслідки неврожаю знайдуть своє відображення в збільшенні вартості вина, однак, навіть при таких умовах, відшкодувати всі завдані збитки не вдасться.

Як повідомляв УНН, вітчизняне вино, вартістю до 100 грн, не поступається якісному імпортному.

Додамо, що експерти перевірили вина українського виробництва на вміст діоксиду сірки. Перевищення допустимої норми було зафіксовано в напоях таких брендів, як: Chardonnay від Cotnar (25 замість 20 мг/дм3) і Аліготе 2016 від "Виноробного господарства князя Трубецького".

При цьому, якісними виявилися зразки продукції наступних виробників: Shabo, Inkerman, Oreanda, Коктебель, Villa Krim, Bolgrad, Чизай, Коблево.

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