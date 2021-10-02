Федоров розповів, коли українці зможуть електронно голосувати на виборах

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Депутати обговорили, що Україна має стати цифровим хабом у Центральній та Східній Європі, а також для всього світу — експортером продуктів для цифрового державного урядування. Крім того, обсяг єдиного податку від е-резидентів має скласти 3 млн доларів США на рік.

Додають, що за два роки українці зможуть голосувати на референдумі та на виборах за допомогою електронних інструментів.

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“У листопаді будемо презентувати Diia City, яка запрацює в січні. На сцені разом з Президентом та нашою командою вже буде кілька технологічних гігантів, які вже заявлять про вхід в Diia City”, — анонсував віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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