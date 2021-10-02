Федоров розповів, коли українці зможуть електронно голосувати на виборах

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На виїзному засідані фракції “Слуга народу” у Трускавці депутати обговорили головні пріоритети на 2021-2023 роки. Це — запуск 5G, інтернет по всій державі, 100% державних послуг онлайн, Paperless, доля ІТ у ВВП 10%. Про це інформують на сайті політпартії, пише УНН.

Деталі

Депутати обговорили, що Україна має стати цифровим хабом у Центральній та Східній Європі, а також для всього світу — експортером продуктів для цифрового державного урядування. Крім того, обсяг єдиного податку від е-резидентів має скласти 3 млн доларів США на рік.

Додають, що за два роки українці зможуть голосувати на референдумі та на виборах за допомогою електронних інструментів.

Цитата

“У листопаді будемо презентувати Diia City, яка запрацює в січні. На сцені разом з Президентом та нашою командою вже буде кілька технологічних гігантів, які вже заявлять про вхід в Diia City”, — анонсував віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський провів конференцію з представниками Facebook: пропонував відкрити офіс компанії в Україні

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