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Федишин погодиться зі звільненням довічно засудженого Панасенка, якщо буде доведено невинуватість - Грановський

Федишин погодиться зі звільненням довічно засудженого Панасенка, якщо буде доведено невинуватість - Грановський

Київ • УНН

 • 6063 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народний депутат України Олександр Грановський почав роботу зі звільнення довічно засудженого Володимира Панасенка. Останнього ще у 2008 році засудили за замах на життя Романа Федишина та вбивство школярки Марії Куцинди. Ця справа набула широкого розголосу після того, як сім'я засудженого Володимира Панасенка неодноразово брала участь в різноманітних телевізійних шоу, аби допомогти йому домогтися справедливості. Як повідомляє депутат Грановський на своїй сторінці в Facebook, зараз у справі з'явилися нові факти, передає УНН.

По-перше, Володимир Панасенко пройшов перевірку на поліграфі. Висновок експерта — не причетний.

“Але крім загальнолюдських запитань, на які ми попередньо отримали відповіді, існують і юридичні. Саме про це ми повинні говорити і це повинні аналізувати. Мої запитання викладені у вигляді додатків до цієї публікації”, — пише Олександр Грановський.

По-друге, нардеп зустрівся з Романом Федишиним, депутатом Львівської місцевої ради VII скликання, на якого і було скоєно замах. Грановський пише, що досяг джентльменської угоди з Федишиним, який зробить публічну заяву, якщо відсутність складу злочину в діях Панасенка буде доведено.

“Ми удвох поважаємо закон і будемо разом робити все, щоб прийти до чесного висновку щодо винуватості/невинуватості пана Володимира Панасенка. Якщо доступний нам фактаж буде свідчити, що пан Володимир цей злочин не скоював, я отримав чесне слово пана Романа, що останній буде готовий зробити публічну заяву про нові обставини у справі. Якщо виникне необхідність в зміні юридичної позиції, пан Роман із задоволенням це зробить. Якщо, кажучи юридичною мовою, вина пана Панасенка буде виглядати досить переконливою, я негайно зроблю відповідну заяву і утримаюся від будь-яких процесів, пов’язаних з переглядом вироку пана Панасенка”, — заявив Олександр Грановський.

Крім цього, депутат додав, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Державної виконавчої служби Дмитро Сторожук ознайомлені з цією проблематикою і в будь-який момент готові допомогти.

“Хочу запевнити професійних журналістів, які свого часу приєдналися до висвітлення кейса пана Панасенка, що ця справа живе і не помре”, — написав Олександр Грановський.

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