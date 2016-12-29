Федерація бойового самбо України: Ми завершили рік з хорошими результатами

Від почесного президента Федерації бойового самбо України Віктора Медведчука вітання всім спортсменам і тренерському складу Федерації передав віце-президент ФБСУ Віктор Чорний, особливо відзначивши хороші результати спортсменів в році, що минає.

Президент Федерації бойового самбо України Ельхан Велієв вручив спортсменам Володимиру Опанасенко, Ярославу Переломі і Ельнуру Велієв посвідчення "Майстер спорту міжнародного класу з бойового самбо", видані Міністерством молоді та спорту України.

Керівництво Федерації бойового самбо України вітає всіх з наступаючим Новим роком і бажає в 2017 році спортсменам і тренерському складу благополуччя і високих спортивних досягнень!