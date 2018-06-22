ФБУ відхилила заявку найтитулованішого клубу країни на участь у Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Федерація баскетболу України відхилила заявку київського “Будівельника” на участь у Дивізіоні А чемпіонату України сезону-2018/19, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації.
З відповідним листом про наміри клуб напередодні звернувся до ФБУ.
Головною причиною рішення ФБУ є невирішені проблеми з боргами перед гравцями, що загрожує застосуванням подальших санкцій як до клубу, так і до Федерації
Примітно, що “Будівельник” з 10-ма чемпіонськими титулами є найбільш титулованим клубом України.
Нагадаємо, що “Будівельник” вже повідомляв щодо заборгованостей та відсторонення від євро кубків у зв’язку із складним фінансовим становищем.