Фаворов розповів про важливість посилення карантину при зростанні захворюваності на COVID-19

Ідеального плану реакції держави на COVID-19 не існує, каже епідеміолог. Разом з тим, важливо, щоб уряд зосередився на боротьбі із захворюваністю серед літніх, додав він.

“Так, розумію, молодь хоче ходити в клуби і ресторани — ну і Бог з ними. У них відсоток летальності дуже низький, вони не визначають смертність. Смертність визначають немолоді люди і їх потрібно захищати.

Це ще раз про специфічність заходів з боку влади: якщо ви будете вести себе з молоддю, як з людьми похилого — вас ніхто не буде слухати. Молодь не боїться інфекції, її бояться літні, і правильно роблять. Тому дуже важливо, щоб робилися специфічні заходи”, — пояснив Фаворов.

Епідеміолог також розповів про важливість посилення карантину при зростанні захворюваності, і про ІФА-тестування, як про метод діагностики населення на імунітет до COVID-19.

“Якщо йде зростання захворюваності: потрібно вводити більш жорсткий карантин, якщо йде спад — менш, і обов’язково — тестування. Тому що ті, хто мають антитіла, можуть відчувати себе спокійніше.

Єдиний нюанс — тести повинні бути правильними, якщо тести погані — вони можуть дати вам помилкову надію, а ви підете і — заразитеся”, — підкреслив Фаворов.

Як писав УНН, за словами Фаворова, ІФА-тестування на коронавірус, на відміну від ПЛР, не приводить до величезних системних помилок.

Нагадаємо, що в Україні анонсували масове ІФА-тестування населення, адже, за оцінками головного санітарного лікаря, в країні може бути більше 130 тис. інфікованих.