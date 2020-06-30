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Фаворов рассказал о важности ужесточения карантина при росте заболеваемости на COVID-19

Фаворов рассказал о важности ужесточения карантина при росте заболеваемости на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 8596 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Рост заболеваемости на COVID-19 должен сопровождаться ужесточением карантинных мер. Об этом в интервью УНН заявил ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов.

Идеального плана реакции государства на COVID-19 не существует, говорит эпидемиолог. Вместе с тем, важно, чтобы правительство сосредоточилось на борьбе с заболеваемостью среди пожилых, добавил он.

“Да, понимаю, молодежь хочет ходит в клубы и рестораны — ну и Бог с ними. У них процент летальности очень низкий, они не определяют смертность. Смертность определяют немолодые люди и их нужно защищать.

Это еще раз о специфичности мероприятий со стороны властей: если вы будете вести себя с молодежью, как с пожилыми — вас никто не будет слушать. Молодежь не боится инфекции, ее боятся пожилые, и правильно делают. Поэтому очень важно, чтобы предпринимались специфические мероприятия”, — объяснил Фаворов.

Эпидемиолог также рассказал о важности ужесточения карантина при росте заболеваемости, и об ИФА-тестировании, как о методе диагностики населения на иммунитет к COVID-19.

“Если идет рост заболеваемости: нужно вводить более жесткий карантин, если идет спад — менее, и обязательно — тестирование. Потому что те, кто имеют антитела, могут чувствовать себя спокойнее.

Единственный нюанс — тесты должны быть правильными, если тесты плохие — они могут дать вам ложную надежду, а вы пойдете и — заразитесь”, — подчеркнул Фаворов.

Как писал УНН, по словам Фаворова, ИФА-тестирование на коронавирус, в отличие от ПЦР, не приводит к огромным системным ошибкам.

Напомним, что в Украине анонсировали массовое ИФА-тестирование населения, ведь, по оценкам главного санитарного врача, в стране может быть более 130 тыс. инфицированных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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