Фаворов рассказал о важности ужесточения карантина при росте заболеваемости на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Рост заболеваемости на COVID-19 должен сопровождаться ужесточением карантинных мер. Об этом в интервью УНН заявил ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов.
Идеального плана реакции государства на COVID-19 не существует, говорит эпидемиолог. Вместе с тем, важно, чтобы правительство сосредоточилось на борьбе с заболеваемостью среди пожилых, добавил он.
“Да, понимаю, молодежь хочет ходит в клубы и рестораны — ну и Бог с ними. У них процент летальности очень низкий, они не определяют смертность. Смертность определяют немолодые люди и их нужно защищать.
Это еще раз о специфичности мероприятий со стороны властей: если вы будете вести себя с молодежью, как с пожилыми — вас никто не будет слушать. Молодежь не боится инфекции, ее боятся пожилые, и правильно делают. Поэтому очень важно, чтобы предпринимались специфические мероприятия”, — объяснил Фаворов.
Эпидемиолог также рассказал о важности ужесточения карантина при росте заболеваемости, и об ИФА-тестировании, как о методе диагностики населения на иммунитет к COVID-19.
“Если идет рост заболеваемости: нужно вводить более жесткий карантин, если идет спад — менее, и обязательно — тестирование. Потому что те, кто имеют антитела, могут чувствовать себя спокойнее.
Единственный нюанс — тесты должны быть правильными, если тесты плохие — они могут дать вам ложную надежду, а вы пойдете и — заразитесь”, — подчеркнул Фаворов.
Как писал УНН, по словам Фаворова, ИФА-тестирование на коронавирус, в отличие от ПЦР, не приводит к огромным системным ошибкам.
Напомним, что в Украине анонсировали массовое ИФА-тестирование населения, ведь, по оценкам главного санитарного врача, в стране может быть более 130 тыс. инфицированных.