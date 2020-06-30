Фаворов: коронавірус - сезонне захворювання, але це не привід знімати маску

"Вірус сезонний. Подивіться, що твориться в Бразилії - там зараз кінець осені - початок зими, і там потужний спалах", - говорить він.

У тій самій іспанці, про яку ми говорили, перший підйом був, напевно, трохи менше, ніж у нас, а другий - уже в 5 разів вище. У 1919 році була катастрофа, а не в 1918-му, коли з'явилося захворювання.

В принципі, я не очікую, що буде набагато гірше, ніж зараз, але те, що можуть бути спалахи, як зараз - це цілком можливо. Тобто сезонність у коронавірусу є", - сказав він.

Але сезонність - тільки один з факторів, каже Фаворов.

"Ви зрозумійте, він же влітку все одно є, його просто мало, як і грипу. Вірусу погано, йому не подобається чи то температура, ультрафіолетове випромінювання, адже літо. А раз йому погано - він передається в малій дозі, а раз в малій - потрібно захворіти в малій дозі, і ви взагалі не будете мати клінічних симптомів.

Я про те, що треба захворіти влітку, але без фанатизму, а то я вже бачу, як усі біжать в лікарні за коронавірусом", - пояснив епідеміолог.

Фаворов закликав українців носити маски. Адже вони знижують дозу зараження вірусом в 5-7 разів.

"Він проходить, але ви отримуєте набагато меншу дозу. І найголовніше це - маска для тих, хто хворіє", - додав він.