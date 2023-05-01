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FAVBET став партнером збору на два БПЛА RQ-35 Heidrun

FAVBET став партнером збору на два БПЛА RQ-35 Heidrun

Київ • УНН

 • 368482 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. FAVBET спільно з компаніями Viber Україна та Аврора Мультимаркет став партнером збору для потреб ЗСУ, започаткованого виданням «Блискавка».

Головна ціль ініціативи — зібрати 11,4 млн грн на два сучасні розвідувальні комплекси БПЛА RQ-35 Heidrun, що здатні протистояти засобам радіоелектронної боротьби та передавати зображення у режимі реального часу.

Долучитися до збору можна тут.

Серед усіх, хто зробив донат на суму від 400 грн, буде розіграно 1000 тематичних худі, створених за підтримки FAVBET, а також 250 коміксів «Шлях до перемоги» від «Аврора Мультимаркет», що оповідають пригоди та подвиги привида Києва, героїв з острова Зміїний, відьми з Конотопу та захисників «Азовсталі».

Учасники, що зроблять внесок від 1000 грн, матимуть шанс виграти один з 10 унікальних примірників коміксу з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. А донат від 2000 грн подарує учасникам збору можливість стати власниками одного з 5 лімітованих постерів з підписом голлівудського актора та головного героя найвідомішої в світі зоряної кіноепопеї.

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