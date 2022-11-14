FAVBET приймає прогнози на президентські перегони НОК України: у фаворитах – Жан Беленюк

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Найбільше шансів на перемогу FAVBET дає олімпійському чемпіону, а нині політику Жану Беленюку, з коефіцієнтом 1,80, на другому місці з коефіцієнтом 1,85 – чинний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Найменше букмекери вірять у перемогу директора ННІ спеціальної фізичної й бойової підготовки та реабілітації Ігоря Малинського, який отримав найвищий коефіцієнт 40,00.

Вибори нового президента НОК відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. З 2005 організацію очолював Сергій Бубка, якого востаннє переобирали на цю посаду у 2018 році. Цього року він вперше відмовився висувати свою кандидатуру на чергові вибори. Спершу у президентських перегонах брали участь 4 претенденти, однак 11 листопада з них вибула біатлоністка та чемпіонка Олімпійських ігор Олена Білосюк, яка вирішила підтримати Жана Беленюка.

Президентські перегони у НОК – не перший раз, коли FAVBET пропонує користувачам робити ставки на події, не пов’язані безпосередньо зі змаганнями. Так, у 2019 році на платформі оператора можна було ставити на перші кроки Президента Зеленського після обрання, а зараз у розділі «Спеціальні ставки» відкриті тоталізатори на переможця Євробачення, повернення у ринг Володимира Кличко, ім’я нового Бонда після Деніела Крейга та десяток інших.