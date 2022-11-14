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FAVBET принимает прогнозы на президентскую гонку НОК Украины: в фаворитах – Жан Беленюк

FAVBET принимает прогнозы на президентскую гонку НОК Украины: в фаворитах – Жан Беленюк

Киев • УНН

 • 595345 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Международная компания FAVBET открыла тотализатор на выборы президента Национального олимпийского комитета Украины – одно из самых драматических спортивных событий этой осени, ведь впервые за последние 17 лет в них не участвует действующий глава организации Сергей Бубка, передает УНН.

Детали

Больше шансов на победу FAVBET дает олимпийскому чемпиону, а ныне политику Жану Беленюку, с коэффициентом 1,80, на втором месте с коэффициентом 1,85 – действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Меньше всего букмекеры верят в победу директора УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игоря Малинского, который получил наивысший коэффициент 40,00.

Выборы нового президента НОК пройдут 17 ноября в ходе XXXVII отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины. С 2005 года организацию возглавлял Сергей Бубка, которого в последний раз переизбирали на эту должность в 2018 году. В этом году он впервые отказался выдвигать свою кандидатуру на очередные выборы. Сначала в президентской гонке принимали участие 4 претендента, однако 11 ноября из них выбыла биатлонистка и чемпионка Олимпийских игр Елена Билосюк, которая решила поддержать Жана Беленюка.

Президентская гонка в НОК – не первый раз, когда FAVBET предлагает пользователям делать ставки на события, не связанные непосредственно с соревнованиями. Так, в 2019 году на платформе оператора можно было ставить на первые шаги Президента Зеленского после избрания, а сейчас в разделе «Специальные ставки» открыты тотализаторы на победителя Евровидения, возвращение в ринг Владимира Кличко, имя нового Бонда после Дэниела Крейга и десяток других.

Украинские Национальные Новости

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