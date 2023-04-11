Favbet Foundation дарує канцелярські набори дітям ВПО та військовослужбовців

Вже зараз один з проєктів «Клубу Супергероїв» під назвою «Сила в знаннях» дає змогу всім вимушеним переселенцям та військовослужбовцям отримати безкоштовні набори канцелярського приладдя для своїх дітей. Для цього достатньо заповнити цю анкету. В наборі – все необхідне, щоб дитина могла розкрити свої суперздібності в навчанні та творчості.

«За останній рік ми побачили, якою великою є прірва між цивілізованим світом та країною-окупантом, громадяни якої не мають ані чіткої громадянської позиції, ані цінностей, ані критичного мислення. Цю прірву створюють в першу чергу знання та освіта, які формують правильні цінності, дозволяють будувати успішне суспільство та впливати на політичне життя країни. Знання – суперсила українських дітей, від якої залежить відновлення та розвиток нашої країни. Тому вже зараз ми даємо їм додаткові можливості для навчання та заохочуємо розкривати власні таланти», – розповідає куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Окрім проєкту «Сила в знаннях», в «Клубі Супергероїв» діють напрями «Сильніші разом» та «IT Kids». Перший передбачає організацію регулярних спортивних занять, а другий – технологічні курси для дітей з родин ВПО та військовослужбовців.

В межах «IT Kids» Favbet Foundation спільно з Code Club Україна вже запустили безкоштовну програму базової IT-освіти для дітей. Сьогодні вже понад 300 учнів опановують мову програмування Python в онлайн- та офлайн-класах. Всі групи наразі заповнені, однак у фонді готуються до нового набору.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році з метою розвитку спортивної та освітньої інфраструктури для українських дітей. В лютому 2022 року 95% проєктів фонду було переорієнтовано на підтримку ЗСУ та людей, що постраждали від війни. З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation передав підрозділам ЗСУ 100 авто, понад 35 мільйонів технічної допомоги, а також сприяв евакуації з прифронтових територій тисячі українців.