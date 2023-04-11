Favbet Foundation дарує канцелярські набори дітям ВПО та військовослужбовців

ukru
Ексклюзив
15:02 • 55851 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 92873 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 121857 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 268008 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 188252 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 176683 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 282104 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456170 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346969 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357648 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 191060 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 157017 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 153456 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 111731 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 64800 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 268027 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 282121 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 512553 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 646303 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 669659 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 51268 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 64732 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 153394 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 190999 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 208528 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Favbet Foundation дарує канцелярські набори дітям ВПО та військовослужбовців

Favbet Foundation дарує канцелярські набори дітям ВПО та військовослужбовців

Київ • УНН

 • 645879 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Допомогти українським дітям віднайти та розвинути свої суперсили – такою є головна мета «Клубу Супергероїв», започаткованому Favbet Foundation цієї весни. Через низку проєктів Клубу фонд надає можливості для побудови успішного майбутнього тисячам малюків та підлітків, що відчули на собі вплив війни.

Вже зараз один з проєктів «Клубу Супергероїв» під назвою «Сила в знаннях» дає змогу всім вимушеним переселенцям та військовослужбовцям отримати безкоштовні набори канцелярського приладдя для своїх дітей. Для цього достатньо заповнити цю анкету. В наборі – все необхідне, щоб дитина могла розкрити свої суперздібності в навчанні та творчості.

«За останній рік ми побачили, якою великою є прірва між цивілізованим світом та країною-окупантом, громадяни якої не мають ані чіткої громадянської позиції, ані цінностей, ані критичного мислення. Цю прірву створюють в першу чергу знання та освіта, які формують правильні цінності, дозволяють будувати успішне суспільство та впливати на політичне життя країни. Знання – суперсила українських дітей, від якої залежить відновлення та розвиток нашої країни. Тому вже зараз ми даємо їм додаткові можливості для навчання та заохочуємо розкривати власні таланти», – розповідає куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Окрім проєкту «Сила в знаннях», в «Клубі Супергероїв» діють напрями «Сильніші разом» та «IT Kids». Перший передбачає організацію регулярних спортивних занять, а другий – технологічні курси для дітей з родин ВПО та військовослужбовців.
В межах «IT Kids» Favbet Foundation спільно з Code Club Україна вже запустили безкоштовну програму базової IT-освіти для дітей. Сьогодні вже понад 300 учнів опановують мову програмування Python в онлайн- та офлайн-класах. Всі групи наразі заповнені, однак у фонді готуються до нового набору.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році з метою розвитку спортивної та освітньої інфраструктури для українських дітей. В лютому 2022 року 95% проєктів фонду було переорієнтовано на підтримку ЗСУ та людей, що постраждали від війни. З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation передав підрозділам ЗСУ 100 авто, понад 35 мільйонів технічної допомоги, а також сприяв евакуації з прифронтових територій тисячі українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38