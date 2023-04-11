Favbet Foundation дарит канцелярские наборы детям ВПЛ и военнослужащих

ukru
09:19 • 28713 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 61466 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 82586 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 112354 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 100377 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122257 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 118964 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108313 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102282 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113229 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 79574 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 102528 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 111413 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 63840 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 76054 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 187692 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 218249 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 158341 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 164596 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 200781 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 3526 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 101812 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 110749 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127037 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162268 просмотра
Актуальное
Favbet Foundation дарит канцелярские наборы детям ВПЛ и военнослужащих

Favbet Foundation дарит канцелярские наборы детям ВПЛ и военнослужащих

Киев • УНН

 • 645877 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Помогать украинским детям находить и развивать свои суперсилы — такова главная цель «Клуба Супергероев», основанном Favbet Foundation этой весной. Через ряд проектов Клуба фонд предоставляет возможности для построения успешного будущего тысячам детей и подростков, которые ощутили на себе влияние войны.

Уже сейчас один из проектов «Клуба Супергероев» под названием «Сила в знаниях» позволяет всем вынужденным переселенцам и военнослужащим получить бесплатные наборы канцелярских принадлежностей для своих детей. Для этого достаточно заполнить эту анкету. В наборе — все необходимое для того, чтобы ребенок мог раскрыть свои суперспособности в учебе и творчестве.

«За последний год мы увидели, насколько велика пропасть между цивилизованным миром и страной-оккупантом, граждане которой не имеют ни четкой гражданской позиции, ни ценностей, ни критического мышления. Эту пропасть создают в первую очередь знания и образование, которые формируют правильные ценности, позволяют строить успешное общество и влиять на политическую жизнь страны. Знания — суперсила украинских детей, от которой зависит дальнейшее восстановление и развитие нашей страны. Поэтому уже сейчас мы даем им дополнительные возможности для обучения и поощряем раскрывать собственные таланты», — рассказывает куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Кроме проекта «Сила в знаниях», в «Клубе Супергероев» действуют направления «Сильнее вместе» и «IT Kids». Первое предусматривает организацию регулярных спортивных занятий, а второе — технологические курсы для детей из семей ВПЛ и военнослужащих.

В рамках «IT Kids» Favbet Foundation совместно с Code Club Украина уже запустили бесплатную программу базового IT-образования для детей. На сегодняшний день более 300 учеников осваивают язык программирования Python в онлайн- и офлайн-классах. Все группы пока заполнены, однако в фонде готовятся к новому набору.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году с целью развития спортивной и образовательной инфраструктуры для украинских детей. В феврале 2022 года 95% проектов фонда было переориентировано на поддержку ВСУ и людей, пострадавших от войны. С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation передал подразделениям ВСУ 100 авто, более 35 миллионов технической помощи, а также способствовал эвакуации из прифронтовых территории тысяч украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы