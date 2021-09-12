Фанати на матчі в Майамі врятували кота, який зірвався з верхнього ярусу стадіону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. На футбольному матчі в Майамі вболівальники за допомогою прапора врятували кота, який зірвався з верхнього ярусу стадіону. Про це інформує УНН з посиланням на CBS Miami.
Деталі
Інцидент стався під час матчу між командами "Інтер Майамі" і "Коламбус Крю", який відбувся в рамках Професійної футбольної ліги (МЛС). Кот виявився на верхньому ярусі арени, проте не зумів утриматися, він зачепився лапами і провисів там декілька секунд.
За цей час фанати, які знаходилися трохи нижче, зуміли розтягнути національний американський прапор, щоб зловити тварину.
В результаті кіт зумів приземлитися прямо на імпровізований тент, а його порятунок викликав радість цілого стадіону і стало найяскравішою подією матчу.
Відеозапис інциденту з'явився в соціальних мережах: