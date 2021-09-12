Фанаты на матче в Майами спасли кота, который сорвался с верхнего яруса стадиона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. На футбольном матче в Майами болельщики с помощью флага спасли кота, который сорвался с верхнего яруса стадиона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS Miami.
Детали
Инцидент произошел во время матча между командами "Интер Майами" и "Коламбус Крю", который состоялся в рамках Профессиональной футбольной лиги (МЛС). Кот оказался на верхнем ярусе арены, однако не сумел удержаться, он зацепился лапами и провисел там несколько секунд.
За это время фанаты, которые находились чуть ниже, сумели растянуть национальный американский флаг, чтобы поймать животное.
В результате кот сумел приземлиться прямо на импровизированный тент, а его спасение вызвало радость целого стадиона и стало ярким событием матча.
Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях: