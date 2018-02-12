Фахівці з кібербезпеки розповіли, чим ще загрожує відвідування порносайтів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Найбільш небезпечними через кількість прихованих програм для майнінгу біткойнів виявилися порносайти. Про це повідомляють фахівці компанії 360Netlab, передає УНН.
Зокрема, в доповіді оприлюднили інформацію про відповідні програми з майнінгу, які деякі власники сайтів та хакери вбудовують у веб-сторінки. Йдеться про 629 ресурси з нелегальним майнінгом.
Як свідчить оприлюднена статистика, найбільша небезпека для користувачів — саме в порносайтах. Вони складають майже половину списку заражених ресурсів. Крім того, майнери часто добувають криптовалюту з рекламних сторінок і сервісыв для онлайн-перегляду серіалів.
Фахівці зазначили, що для дослідження вебсайтів вони використовували інструмент DNSMon, призначений для аналізу різних аномалій в DNS-трафіку. З його допомогою експерти перевірили 300 тисяч найпопулярніших сторінок за даними Alexa.
Нагадаємо, 8 лютого, у Луцькому національному технічному університеті правоохоронці виявили обладнання для нелегального майнінгу криптовалют.