Facebook видалив фіктивні облікові записи з України та Іраку

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Компанія Facebook через “недостовірні дії” видалила зі своєї соціальної мережі 244 облікових записи, 269 сторінок, 80 груп і два заходи в Іраку і в Україні. З цієї ж причини були вилучені сім акаунтів з належної Facebook соцмережі Instagram, йдеться в заяві глави відділу кібербезпеки Натаніеля Глейхера, пише УНН.