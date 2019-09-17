Facebook видалив фіктивні облікові записи з України та Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Компанія Facebook через “недостовірні дії” видалила зі своєї соціальної мережі 244 облікових записи, 269 сторінок, 80 груп і два заходи в Іраку і в Україні. З цієї ж причини були вилучені сім акаунтів з належної Facebook соцмережі Instagram, йдеться в заяві глави відділу кібербезпеки Натаніеля Глейхера, пише УНН.
“Сьогодні ми видалили деякі сторінки, групи і облікові записи, залучені в скоординовані недостовірні дії в Facebook і Instagram. Ми виявили окремі випадки такої поведінки в Іраку і в Україні. Зв’язку між ними не було виявлено, однак і ті, і інші були спрямовані на введення в оману людей щодо того, кому вони належать і чим займаються”, — йдеться в ньому.
Компанія відзначає, що фіктивні аккаунти в Іраку, деякі з яких, ймовірно, були куплені, використовувалися для поширення інформації про місцеві політичні і соціальні проблеми. В опублікованих постах говорилося, зокрема, про дії американських військ на території країни, напружені відносини з Іраном, релігію та колишнього лідера Саддама Хусейна.
Українські фіктивні облікові записи і групи публікували новини про знаменитостей, спорті і політику, а також критикували публічних особистостей.
Керівництво соцмережі підкреслило, що акаунти були заблоковані у зв’язку з їх діями, а не з опублікованими ними контентом.
Як писав УНН, у липні цього року Facebook видалив сотні акаунтів з України, Росії, Таїланду і Гондурасу через фейки.