"Ейс Вентура": Morgan Creek зніме ще одну частину кінострічки про Ейс Вентуру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Кінопродюсерська компанія Morgan Creek розробляє нову частину фільму “Ейс Вентура”. Про те чи буде зніматись у фільмі Джим Керрі наразі невідомо. Про це повідомляє Yahoo News, передає УНН.
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Американська компанія Morgan Creek заявила, що починає роботу над новою частиною фільму “Ейс Вентура”. Сюжет та дата виходу кінострічки наразі замовчуються як і те, чи буде у новому фільмі зніматись актор Джим Керрі.
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“Ми дуже раді розвитку нашої франшизи з Exorcist та франшизою Ace Ventura — це помітно з 3 мільйонів шанувальників, які спілкуються в чаті на офіційній сторінці Ace Ventura у Facebook, аудиторія вимагає третього випуску. Під час COVID аудиторія була закохана і рада, що повертають улюблених персонажів із новими історіями. Ейс Вентура побачить новий день на Amazon як головний кінофільм/театральна вистава із сценаристами “Їжака Соніка”, — повідомили представники компанії Morgan Creek
Відомо, що минулого місяця прихильники “Ейс Вентура” обговорювали те, що Morgan Creek зніме нову частину комедійної кінострічки та не помилились із догадками.
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