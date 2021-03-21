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"Ейс Вентура": Morgan Creek зніме ще одну частину кінострічки про Ейс Вентуру

"Ейс Вентура": Morgan Creek зніме ще одну частину кінострічки про Ейс Вентуру

Київ • УНН

 • 74075 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Кінопродюсерська компанія Morgan Creek розробляє нову частину фільму “Ейс Вентура”. Про те чи буде зніматись у фільмі Джим Керрі наразі невідомо. Про це повідомляє Yahoo News, передає УНН.

Деталі

Американська компанія Morgan Creek заявила, що починає роботу над новою частиною фільму “Ейс Вентура”. Сюжет та дата виходу кінострічки наразі замовчуються як і те, чи буде у новому фільмі зніматись актор Джим Керрі.

Цитата

“Ми дуже раді розвитку нашої франшизи з Exorcist та франшизою Ace Ventura — це помітно з 3 мільйонів шанувальників, які спілкуються в чаті на офіційній сторінці Ace Ventura у Facebook, аудиторія вимагає третього випуску. Під час COVID аудиторія була закохана і рада, що повертають улюблених персонажів із новими історіями. Ейс Вентура побачить новий день на Amazon як головний кінофільм/театральна вистава із сценаристами “Їжака Соніка”, — повідомили представники компанії Morgan Creek

Відомо, що минулого місяця прихильники “Ейс Вентура” обговорювали те, що Morgan Creek зніме нову частину комедійної кінострічки та не помилились із догадками.

Доповнення

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