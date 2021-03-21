"Эйс Вентура": Morgan Creek снимет еще одну часть киноленты о Эйс Вентура

Детали

Американская компания Morgan Creek заявила, что начинает работу над новой частью фильма “Эйс Вентура”. Сюжет и дата выхода киноленты пока замалчиваются как и то, будет ли в новом фильме сниматься актер Джим Керри.

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“Мы очень рады развитию нашей франшизы с Exorcist и франшизой Ace Ventura — это заметно с 3 миллионов поклонников, которые общаются в чате на официальной странице Ace Ventura в Facebook, аудитория требует третьего выпуска. Во время COVID аудитория была влюблена и рада, что возвращают любимых персонажей с новыми историями. Эйс Вентура увидит новый день на Amazon как главный фильм/театральное представление со сценаристами “Ежа Соника”, — сообщили представители компании Morgan Creek

Известно, что в прошлом месяце поклонники “Эйс Вентура” обсуждали то, что Morgan Creek снимет новую часть комедийной киноленты и не ошиблись с догадками.

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