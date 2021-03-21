"Эйс Вентура": Morgan Creek снимет еще одну часть киноленты о Эйс Вентура
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Кинопродюссерская компания Morgan Creek разрабатывает новую часть фильма “Эйс Вентура”. О том ли сниматься в фильме Джим Керри пока неизвестно. Об этом сообщает Yahoo News, передает УНН.
Детали
Американская компания Morgan Creek заявила, что начинает работу над новой частью фильма “Эйс Вентура”. Сюжет и дата выхода киноленты пока замалчиваются как и то, будет ли в новом фильме сниматься актер Джим Керри.
Цитата
“Мы очень рады развитию нашей франшизы с Exorcist и франшизой Ace Ventura — это заметно с 3 миллионов поклонников, которые общаются в чате на официальной странице Ace Ventura в Facebook, аудитория требует третьего выпуска. Во время COVID аудитория была влюблена и рада, что возвращают любимых персонажей с новыми историями. Эйс Вентура увидит новый день на Amazon как главный фильм/театральное представление со сценаристами “Ежа Соника”, — сообщили представители компании Morgan Creek
Известно, что в прошлом месяце поклонники “Эйс Вентура” обсуждали то, что Morgan Creek снимет новую часть комедийной киноленты и не ошиблись с догадками.
Дополнение
HBO планирует снять еще три новые приквелы “Игры престолов”