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"Эйс Вентура": Morgan Creek снимет еще одну часть киноленты о Эйс Вентура

"Эйс Вентура": Morgan Creek снимет еще одну часть киноленты о Эйс Вентура

Киев  •  УНН

 • 74063 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Кинопродюссерская компания Morgan Creek разрабатывает новую часть фильма “Эйс Вентура”. О том ли сниматься в фильме Джим Керри пока неизвестно. Об этом сообщает Yahoo News, передает УНН.

Детали

Американская компания Morgan Creek заявила, что начинает работу над новой частью фильма “Эйс Вентура”. Сюжет и дата выхода киноленты пока замалчиваются как и то, будет ли в новом фильме сниматься актер Джим Керри.

Цитата

“Мы очень рады развитию нашей франшизы с Exorcist и франшизой Ace Ventura — это заметно с 3 миллионов поклонников, которые общаются в чате на официальной странице Ace Ventura в Facebook, аудитория требует третьего выпуска. Во время COVID аудитория была влюблена и рада, что возвращают любимых персонажей с новыми историями. Эйс Вентура увидит новый день на Amazon как главный фильм/театральное представление со сценаристами “Ежа Соника”, — сообщили представители компании Morgan Creek

Известно, что в прошлом месяце поклонники “Эйс Вентура” обсуждали то, что Morgan Creek снимет новую часть комедийной киноленты и не ошиблись с догадками.

Дополнение

HBO планирует снять еще три новые приквелы “Игры престолов”

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