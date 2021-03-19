Ейджизм як соціальна проблема: ООН представила звіт та закликала боротися з цим

ukru
21:00 • 26092 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 59345 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 51928 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 96834 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 62348 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95911 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116208 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144603 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184125 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311611 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103256 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101181 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 104298 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100394 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 93884 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 58359 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311613 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245807 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339481 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63682 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109985 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110781 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107745 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121172 перегляди
Актуальне
Ейджизм як соціальна проблема: ООН представила звіт та закликала боротися з цим

Ейджизм як соціальна проблема: ООН представила звіт та закликала боротися з цим

Київ • УНН

 • 28842 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Організація Об’єднаних Націй представила звіт, де відкриває проблему ейджизму у світі та закликає боротися з цим. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Ейджизм завжди був соціальною проблемою по всьому світі. У нещодавному звіті ООН повідомляється, що на сьогодні існує надзвичайно багато упереджень щодо старшого і молодшого поколінь. У доповіді міжнародної організації йдеться про те, що ейджизм широко розповсюджений як у законах, так і в політиці. І це завдає шкоди здоров’ю та гідності людей, обмежує їх права, зокрема певним чином впливає на економіку.

Цитата

“Оскільки країни прагнуть оговтатися від пандемії, люди різного віку продовжуватимуть стикатися з різними формами ейджизму”, — попередили керівники чотирьох органів ООН. “Молодші працівники можуть мати ще менше шансів отримати роботу. Працівники похилого віку можуть стати ціллю скорочення робочої сили. Тріація в охороні здоров’я, що базується виключно на віці, обмежить право людей на здоров’я”.

Як виявилось у одному дослідженні, що було представлено у звіті, серед людей, які несвідомо підтримали ейджизм, в основному були молоді особи, чоловіки та малоосвічені особи.

Метою звіту було дослідити проблему вікової дискримінації зсередини, аби знайти спосіб як протидіяти цьому та упередженості людей.

“Як старші, так і молоді дорослі люди часто перебувають у неблагополучному положенні на робочому місці, і доступ до спеціалізованого навчання та освіти значно зменшується з віком. Молоді люди також стикаються з дискримінацією у сфері зайнятості, охорони здоров’я, житла та політики, де їхні голоси часто заперечують або відкидають”, — йдеться у доповіді

Керівник ООН з прав людини Мішель Бачелет запевнила, що потрібно боротися з ейджизмом так само, як і з “глибоким корінням порушення прав людини”.

“Ейджизм часто настільки поширений і прийнятий у наших поглядах, політиці, законах та інституціях, що ми навіть не визнаємо його шкідливого впливу на нашу гідність і права”, — додала Мішель

Доповнення

В ООН оцінили вплив погоди на поширення COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79