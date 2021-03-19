Ейджизм як соціальна проблема: ООН представила звіт та закликала боротися з цим

Деталі

Ейджизм завжди був соціальною проблемою по всьому світі. У нещодавному звіті ООН повідомляється, що на сьогодні існує надзвичайно багато упереджень щодо старшого і молодшого поколінь. У доповіді міжнародної організації йдеться про те, що ейджизм широко розповсюджений як у законах, так і в політиці. І це завдає шкоди здоров’ю та гідності людей, обмежує їх права, зокрема певним чином впливає на економіку.

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“Оскільки країни прагнуть оговтатися від пандемії, люди різного віку продовжуватимуть стикатися з різними формами ейджизму”, — попередили керівники чотирьох органів ООН. “Молодші працівники можуть мати ще менше шансів отримати роботу. Працівники похилого віку можуть стати ціллю скорочення робочої сили. Тріація в охороні здоров’я, що базується виключно на віці, обмежить право людей на здоров’я”.

Як виявилось у одному дослідженні, що було представлено у звіті, серед людей, які несвідомо підтримали ейджизм, в основному були молоді особи, чоловіки та малоосвічені особи.

Метою звіту було дослідити проблему вікової дискримінації зсередини, аби знайти спосіб як протидіяти цьому та упередженості людей.

“Як старші, так і молоді дорослі люди часто перебувають у неблагополучному положенні на робочому місці, і доступ до спеціалізованого навчання та освіти значно зменшується з віком. Молоді люди також стикаються з дискримінацією у сфері зайнятості, охорони здоров’я, житла та політики, де їхні голоси часто заперечують або відкидають”, — йдеться у доповіді

Керівник ООН з прав людини Мішель Бачелет запевнила, що потрібно боротися з ейджизмом так само, як і з “глибоким корінням порушення прав людини”.

“Ейджизм часто настільки поширений і прийнятий у наших поглядах, політиці, законах та інституціях, що ми навіть не визнаємо його шкідливого впливу на нашу гідність і права”, — додала Мішель

Доповнення

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