Ейджизм як соціальна проблема: ООН представила звіт та закликала боротися з цим
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Організація Об’єднаних Націй представила звіт, де відкриває проблему ейджизму у світі та закликає боротися з цим. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Деталі
Ейджизм завжди був соціальною проблемою по всьому світі. У нещодавному звіті ООН повідомляється, що на сьогодні існує надзвичайно багато упереджень щодо старшого і молодшого поколінь. У доповіді міжнародної організації йдеться про те, що ейджизм широко розповсюджений як у законах, так і в політиці. І це завдає шкоди здоров’ю та гідності людей, обмежує їх права, зокрема певним чином впливає на економіку.
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“Оскільки країни прагнуть оговтатися від пандемії, люди різного віку продовжуватимуть стикатися з різними формами ейджизму”, — попередили керівники чотирьох органів ООН. “Молодші працівники можуть мати ще менше шансів отримати роботу. Працівники похилого віку можуть стати ціллю скорочення робочої сили. Тріація в охороні здоров’я, що базується виключно на віці, обмежить право людей на здоров’я”.
Як виявилось у одному дослідженні, що було представлено у звіті, серед людей, які несвідомо підтримали ейджизм, в основному були молоді особи, чоловіки та малоосвічені особи.
Метою звіту було дослідити проблему вікової дискримінації зсередини, аби знайти спосіб як протидіяти цьому та упередженості людей.
“Як старші, так і молоді дорослі люди часто перебувають у неблагополучному положенні на робочому місці, і доступ до спеціалізованого навчання та освіти значно зменшується з віком. Молоді люди також стикаються з дискримінацією у сфері зайнятості, охорони здоров’я, житла та політики, де їхні голоси часто заперечують або відкидають”, — йдеться у доповіді
Керівник ООН з прав людини Мішель Бачелет запевнила, що потрібно боротися з ейджизмом так само, як і з “глибоким корінням порушення прав людини”.
“Ейджизм часто настільки поширений і прийнятий у наших поглядах, політиці, законах та інституціях, що ми навіть не визнаємо його шкідливого впливу на нашу гідність і права”, — додала Мішель
Доповнення
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