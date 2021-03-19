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Эйджизм как социальная проблема: ООН представила отчет и призвала бороться с этим

Эйджизм как социальная проблема: ООН представила отчет и призвала бороться с этим

Киев  •  УНН

 • 28836 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Организация Объединенных Наций представила отчет, где открывает проблему эйджизма в мире и призывает бороться с этим. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Эйджизм всегда был социальной проблемой во всем мире. В недавнем отчете ООН сообщается, что на сегодняшний день существует очень много предубеждений в отношении старшего и младшего поколений. В международной организации говорится, что эйджизм широко распространен как в законах, так и в политике. И это наносит вред здоровью и достоинству людей, ограничивает их права, в частности определенным образом влияет на экономику.

Цитата

“Поскольку страны стремятся оправиться от пандемии, люди разного возраста будут продолжать сталкиваться с различными формами ейджизма”, — предупредили руководители четырех органов ООН. “Младшие работники могут иметь еще меньше шансов получить работу. Работники пожилого возраста могут стать целью сокращения рабочей силы. Триация в здравоохранении, основанная исключительно на возрасте, ограничит право людей на здоровье”.

Как оказалось в одном исследовании, которое было представлено в отчете, среди людей, которые бессознательно поддержали эйджизм, в основном были молодые люди, мужчины и малообразованные лица.

Целью отчета было исследовать проблему возрастной дискриминации изнутри, чтобы найти способ как противодействовать этому и предвзятости людей.

“Как старшие, так и молодые взрослые люди часто находятся в неблагополучном положении на рабочем месте, и доступ к специализированному обучению и образованию значительно уменьшается с возрастом. Молодые люди также сталкиваются с дискриминацией в сфере занятости, здравоохранения, жилья и политики, где их голоса часто отрицают или отвергают”, — говорится в докладе

Руководитель ООН по правам человека Мишель Бачелет заверила, что нужно бороться с эйджизмом так же, как и с “глубокими корнями нарушения прав человека”.

“Эйджизм часто настолько распространен и принят в наших взглядах, политике, законах и институтах, что мы даже не признаем его вредного воздействия на наше достоинство и права”, — добавила Мишель

Дополнение

В ООН оценили влияние погоды на распространение COVID-19.

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